Történelmi döntés az EU-ban: tagjelölt lett Ukrajna és Moldova

"Megállapodás. Az Európai Tanács éppen most döntött arról, hogy megadja a tagjelölti státuszt Ukrajnának és Moldovának. Történelmi pillanat." – így jelentette be percekkel ezelőtt a Twitteren Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a döntést.

A döntés várható volt, hiszen az Európai Bizottság is erre tett javaslatot, azaz egyelőre nem támogatta, hogy harmadikként Georgia is kapja meg ezt a státuszt. Azért is várható volt a két ország tagjelöltségének megadása, mert múlt heti kijevi látogatásán a német, a francia és az olasz vezető is egyértelműen emellett foglalt állást.

Aztán a mai EU-csúcs előtti EU-Nyugat-Balkán csúcson kínos eredmény született, mivel a bolgárok nyelvi és történelmi okok miatt ismét blokkolták azt, hogy az észak-macedónokkal megindulhassanak az uniós csatlakozási tárgyalások. Emiatt Brüsszelben ritkán hallgató keménységű kijelentéseket engedtek meg magunknak a nyugat-balkáni vezetők, de mindezt kommunikációsan is "betakarja" az, hogy rá néhány órára bejelentették Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszát.

Charles Michel egyébként egy újabb tweetben azt is bejelentette Georgia kapcsán, hogy az uniós tagállamok "elismerték az európai perspektívát" és készek megadni a tagjelölti státuszt, amint Georgia teljesíti az előfeltételeket. Ezzel együtt gratulált a georgiai népnek és vezetésnek, akárcsak az ukrán és moldáv népnek, illetve vezetésnek.

Címlapkép forrása: Európai Unió, az Európai Tanács médiatára