Rezsicsökkentés: már kétezren nyertek a napelemes pályázaton, elhalasztották a második fordulót

Portfolio 2022. augusztus 08. 17:03

Két nagy változás is történt a több tízezer családot érintő lakossági napelemes EU-pályázatban az elmúlt napokban: egyrészt 497-ről 1997 darabra ugrott a nyertes pályázatok száma, másrészt a rezsicsökkentés augusztusi módosítása ellenére is azt jelentette be az illetékes minisztérium, hogy aki ezzel a pályázattal akarná faragni a rezsiszámláját, az szeptember-október helyett jövő tavaszig várhat a második pályázati fordulóra. Így tehát aki kimaradt a többször jelentősen módosított első pályázati fordulóból, az a menetközben változtatott rezsicsökkentési rendszer mellett jó ideig elesik attól, hogy 100%-osra ígért támogatásból tegye energiahatékonyabbá az otthonát.