Kiszivárgott az EU-pénzes alkuról: nem volt elég Brüsszelnek a júliusi magyar felajánlás és azóta sem túl bizakodóak kint

A lap információi szerint miután az Európai Bizottság nem találta elégségesnek a magyar kormány által két ütemben felajánlott engedményeket a jogállamisági aggályok enyhítésére (lásd alább), levelet írt a költségvetési biztos az EP illetékeseinek. Ebben a bevezetőben írt mondat után azt is rögzítette: a július 20-án a magyar kormánynak küldött levél

Megfelelő és arányos intézkedéseket vázol fel, amelyeket a Bizottság a tanácsnak tervez javasolni az uniós pénzügyi érdekek védelmében. Magyarországnak egy hónap áll rendelkezésére, hogy megtegye észrevételeit többek között az előirányzott intézkedések arányosságát illetően. A Bizottság további korrekciós lépésekre ösztönzi a kormányt.

Mindez azt jelenti, hogy a Bizottság egyrészt sürgette a július 20-án Magyarországra küldött levélben a kormányt, hogy tegyen többet, különben komoly pénzügyi retorziós intézkedéseket fog javasolni tagállamokat tömörítő Tanácsnak. Amint akkoriban megírtuk: ezt a Reutersen keresztül ki is szivárogtatták Brüsszelben, miszerint a felzárkóztatási pénzek jelentős részének felfüggesztésére és a helyreállítási program elfogadásának megakasztására tenne javaslatot a Bizottság a Tanács felé, ha nincs további kellő felajánlás a magyar kormány részéről.

Másrészt ezután két nappal, a július 22-i levélben egyúttal nyugtatta az EP-illetékeseket Hahn, hogy továbbra is kemény lesz a Bizottság és csak megfelelő magyar kormányzati felajánlások esetén születhet meg az egyezség egyrészt a jogállamisági eljárásban, valamint a magyar helyreállítási programról. Az utóbbi kettő jogilag különválik, de amint arra a Portfolio július 18-i forgatókönyvelemzése is rámutatott, a gyakorlatban mégiscsak összefonódnak ezek és anélkül, hogy a jogállamisági eljárás megnyugtatóan rendeződne, a helyreállítási programunkra sem fog rábólintani Brüsszel. Mindezek után július végén a tusnádfürdői beszéd után az EP öt frakciójának vezetője egy közös levélben kérte arra a Bizottságot, hogy továbbra se fogadja el a magyar helyreállítási programot.

Így jöttek a magyar felajánlások

A pénzek kiszabadítása és a jogállamisági eljárás mielőbbi lezárása érdekében a magyar kormány előbb Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentése alapján egy négypontos csomagban arra tett ígéretet július 7-én, hogy az egyszereplős közbeszerzések arányának csökkentése, a csalási és korrupciós ügyek bírósági jogorvoslatának lehetősége, korrupcióellenes munkacsoport létrehozása és a jogalkotásokat megelőzően széles körű társadalmi párbeszéd lefolytatása terén lényeges lépéseket tesz.

Aztán a július 15-i közlönyben megjelent egy kormányrendelet a korrupcióellenes munkacsoport felállásáról, majd Varga Judit igazságügyi miniszter július 19-én jelentette be, hogy ebből kettő esetén be is nyújtották a törvényjavaslatokat a parlamentnek (a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról, valamint a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról szóló törvényjavaslatokat).

Az igazságügyi miniszter által benyújtott törvényjavaslatokat abban a levélben még nem tudta figyelembe venni a Bizottság, amelyet július 20-án küldött ki Hahn a magyar kormánynak, de később igen és amint a Szabad Európa írja: az eredmény ugyanaz, azaz Brüsszel nem találta elegendőnek ezeket a felajánlásokat az azonosított problémák mértékéhez képest.

Fontos határidő van most

Éppen ezért már a július 20-i levélben is megüzente a kormánynak: súlyos pénzügyi büntetéseket fog megfogalmazni a Bizottság a tagállamokat tömörítő Tanácsnak, ha egy hónapon belül nincs kellő további felajánlás a magyar kormány részéről, illetve az észrevételek kellő cáfolata.

Így tehát további engedményeket kellene megfogalmaznia a magyar kormánynak abban a levélben, illetve utána nyilvánosan kommunikálnia, amit augusztus 22. éjfélig kell kiküldenie az Európai Bizottságnak.

Ahogy a lapnak megjegyezték: a kormánynak a levél kézbesítése utáni egy-két hétben még lenne lehetősége a megfelelő kiigazítások bejelentésére.

Mindebből az is következik, hogy a kormánynak további engedményeket kellene tennie annak érdekében, hogy az Európai Bizottság előreláthatóan szeptember folyamán (a testületnek elvileg egy hónap áll rendelkezésére) ne kezdeményezze hivatalosan a Tanácsnál a Magyarországnak papíron járó uniós kifizetések egy részének felfüggesztését vagy csökkentését.

A lap saját információi alapján azt is megjegyzi: az elmúlt hetekben égtek vonalak Brüsszel és Budapest között szakmai és politikai szinten is, de néhány nappal az augusztus 22-i, tehát

a holnapi magyar kormányzati válaszadási határidő előtt Brüsszelben „mégsem tűntek túl bizakodónak” a megállapodás létrejöttét illetően.

A lap megfigyelőkre hivatkozva rámutat: a magyar kormánynak minden oka megvan arra, hogy a folyamat ne jusson el a pénzügyi szankciók kezdeményezéséig. Ha ez mégis bekövetkezik, Magyarország valószínűleg keresztet vethet a helyreállítási pénzek idei jóváhagyására, hiszen utóbbit részben a folyamatban lévő eljáráshoz hasonló problémák blokkolják. Bár a két dosszié jogilag külön vágányon fut, politikailag egyértelmű az összefüggés közöttük – mutatnak rá EU-források.

Nem a büntetés a cél

A Szabad Európának nyilatkozó, nevük mellőzését kérő brüsszeli források remélik, hogy „a karambol még megelőzhető”.

Senki nem akarja megbüntetni Magyarországot. Az uniónak így is van már éppen elég problémája

– szögezte le egy EU-diplomata.

Azt, hogy nem a büntetés a cél, már a jogállamisági eljárás április 27-i elindításakor szervezett bizottsági háttértájékoztatón is hangsúlyozták a bizottsági szakértők:

