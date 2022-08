Elküldte a magyar kormány a válaszait Brüsszelbe a jogállamisági eljárásban

Az Európai Bizottság július 22-én Budapestre küldött levelére egy hónapos válaszadási határiő volt, ez járt le tegnap éjfélkor és ezért küldte most el a levelét a magyar kormány.

A tárcavezető emlékeztetett rá, hogy „A választ intenzív egyeztetés előzte meg. Egy hónap alatt 10 videókonferenciát és számos megbeszélést tartottunk a Bizottsággal, százat is meghaladja a köröztetett és egyeztetett intézkedési tervezetek száma.”

A miniszter rámutatott:

A magyar Kormány átfogó intézkedéscsomagot tett le az asztalra azzal a céllal, hogy a Bizottság valamennyi aggályát orvosolja. A magyar Kormány a továbbiakban is nyitott a konstruktív párbeszédre a Bizottsággal.

Arról, hogy valóban intenzív egyeztetések voltak az elmúlt hetekben Budapest és Brüsszel között, a minap a Szabad Európa is írt, akárcsak arról, hogy ezek alapján kint nem túl bizakodóak a megállapodás létrejöttének esélyeiről. Az alábbi cikkben az eddig nyilvánosan ismert magyar felajánlásokat, illetve a jogállamisági eljárásban a Bizottság által kifogásolt főbb pontokat is jeleztük/belinkeltük:

A Market News pedig háttérinformációi alapján arról is írt, hogy most két uniós biztosra, illetve az állam- és kormányfői tanács elnökére is kell nagyon figyelni, mert ők is fontos szereplők a megállapodás nagy képletében.

Címlapkép forrása: Getty Images