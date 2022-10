Uniós vétót lengetett be Orbán Balázs, ha nem kapjuk meg a helyreállítási EU-pénzeket

Ha nem kapjuk meg a koronavírus-válság enyhítésére szóló helyreállítási program pénzeit, akkor megvétózhatjuk azt az újabb közös adósságfelvételre épülő tervet, ami az energiaválság kezelésére szolgálna – lengette be Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a brit The Telegraph által írt körkép szerint.

A lap tudósítója számos kormánypárti politikust megszólaltatott Budapesten, köztük Orbán Balázst is, aki a jogállamisági viták miatt egyelőre visszatartott uniós pénzek kapcsán egyrészt sugallta a vétót az újabb közös adósságfelvétel tervére, másrészt rögzítette:

Nagy örömmel venném, ha valaki el tudná magyarázni nekem, hogy miért kellene nekünk támogatni egy újabb közös projektet, ha nem kapjuk meg a pénzeket ebből a koronavírus miatti közös projektből.

Amint megírtuk: a múlt heti EU-csúcson még csak az elvi lehetősége nyílt ki annak, hogy az elszálló energiaárak miatti lakossági és vállalati terhek enyhítésére létrehoznának egy újabb alapot, amit akár közös adósságvállaláson keresztül finanszíroznának vagy a SURE (munkaerőpiaci problémák enyhítésére 100 milliárdos hitelkeret), vagy a koronavírus-válság enyhítésére létrehozott NextGenerationEU program mintájára. Így tehát most a miniszterelnök politikai igazgatója azt lengette be, hogy egy ilyen projektet - ami csak akkor jönne létre, ha minden tagállam támogatná – megvétózna a kormány, ha nem kapja meg az előző közös adósságvállalással létrehozott alapból a pénzeket.

Orbán Viktor kormányfő hétfőn megjelent interjúja után a héten ez már a második magas szintű kormányzati jelzés arra, hogy a jogállamisági vita végül odáig fajulhat, hogy nem kapja meg Magyarország a 2021-2027-es ciklusra járó 21 milliárd eurónyi támogatási keretet (pontosabban egy része beragadna), illetve a helyreállítási program 5,9 milliárdos támogatási lába végleg elveszhet és egyelőre a 9,7 milliárd eurónyi hitelrész beragadna.

A lap egyébként érdemi kifejtés nélkül megjegyzi, hogy a vita akár úgy is rendeződhet, hogy az Európai Bizottság a 21 milliárd eurónyi kohéziós keretből csak „60, vagy 70%-nyi részt ajánl fel Magyarországnak”. Ez úgy történne meg, ha a szóban forgó 3 Operatív Programban komoly felfüggesztést hajthatna végre az Európai Bizottság, amivel a teljes keretünk egyharmada beragadhatna.

A hosszú cikkben, amelyet a hvg360 szúrt ki, megszólalt Navracsics Tibor uniós területfejlesztési miniszter is, aki az jogállamisági tárgyalásokat összefogja. Neki azt a kérdést tette fel a kisebbségekkel és a melegekkel szembeni elmúlt évekbeli kormányzati lépésekre, illetve a gyermekvédelmi törvényre utalva az újságíró, hogy „megér-e a kisebbségeket védő jogszabály” 27 milliárd eurót (ez valószínűleg a 21 milliárdnyi kohéziós és az 5,8 milliárd eurónyi helyreállítási támogatás összege), mire Navracsics úgy válaszolt a cikk szerint: „ez bonyolult kérdés”. Majd arra a kérdésre, hogy szerinte a magyar kormány homofób-e, azt a választ adta, hogy „nem, nem így gondolom.”

Megszólaltatták a cikkben többek között Németh Zsoltot is, a Fidesz egyik alapítóját és az Országgyűlés külügyi bizottságának elnökét, aki azt hangsúlyozta:

Nagy szükségünk van minden egyes fillérre, de a mi pénzünkért könyörgünk Brüsszelben.

