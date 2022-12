Kiszivárgott: újabb két brüsszeli tervet blokkolna a magyar kormány az EU-pénzes döntések kicsikarása érdekében

A szerdai uniós tagállami nagyköveti ülésen ellenkezését jelezte Magyarország a kilencedik oroszellenes szankciós csomaggal, illetve az Ukrajna és más országok fegyverellátására szánt uniós alap megduplázásával kapcsolatban – tudta meg a Financial Times . A lap két vezető uniós diplomatát is megszólaltatott név nélkül, akik azt érzékeltették, hogy kezd fogyni a türelem a magyar túszdiplomáciával kapcsolatban, amely az EU-pénzek terén a minél jobb helyzet kizsarolását célozhatja, és egyúttal azt is vázolta, hogy a péntekre várt európai bizottsági helyzetértékelés megnyithatja az utat a patthelyzetből kivezető út előtt.