Itt van Brüsszel friss ítélete: még mindig nem tett eleget Magyarország

Magyarország nem hajtott végre elegendő reformot a korrupcióellenes biztosítékok javítása érdekében ahhoz, hogy Budapest több milliárd euró értékű uniós forrást kapjon - közölte pénteken az Európai Bizottság a Reuters beszámolója szerint.

Ahogyan arra reggeli cikkünkben már utaltunk, az Európai Bizottság elkészítette a magyar kormány által tett közbeszerzési és korrupcióellenes vállalások frissített értékelését, ami megnyithatja az utat az EU-pénzünk a 7,5 milliárd eurónál kisebb felfüggesztése előtt, a döntés akár már a jövő hétfő délutáni uniós tagállami nagyköveti ülésen megszülethet, és így a Tanács reményei szerint a magyar kormány is feladhatja az ellenkezését az ukrajnai támogatási program, illetve a globális minimumadó ügyében.

A Politico akkori információi szerint az Európai Bizottság nem lesz teljesen elégedett azokkal a magyar kormányzati teljesítésekkel, amelyek a november 19-i határidő után történtek meg, és ezt a mostani jelentés al is támasztja.

A Reuters értesülései szerint ugyanis az Európai Bizottság friss értékelése szerint továbbra is súlyos hiányosságok vannak a magyar vagyonnyilatkozatok rendszerében, ugyanakkor elismeri a magyar fél eddig tett erőfeszítéseit a korrekciós intézkedések közül többnek is a kezelésére.

A döntést tehát a Bizottság továbbra is a Tanácsra bízza, azt mondva, hogy reméli, hogy a Tanács megalapozott döntést tud hozni a rendelet szerinti intézkedések elfogadásáról. Emellett az értékelésben az is szerepel, hogy a Bizottság továbbra is rendelkezésre áll a Magyarországgal való együttműködésre – írja a Reuters.

Kitérnek arra is, hogy az intézkedéseket a rendelet 7. cikkében előírt eljárás keretében fel lehet oldani, és amennyiben a probléma két éven belül megoldódik, nem fognak elveszni az uniós források Magyarország számára.

Ahogyan ma reggeli cikkünkben már kifejtettük, ez a pozitívabb friss bizottsági értékelés azonban összességében megnyithatja az utat a tagállamokat tömörítő Tanácsban, hogy a 7,5 milliárd eurónál kisebb magyarországi felzárkóztatási forrás felfüggesztéséről szülessen döntés, cserébe a magyar kormány feladhatná a vétóját a két fent jelzett ügyben és ezért cserébe a Tanács rábólintana a magyar helyreállítási tervre is.

Címlapkép: Getty Images