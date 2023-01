Előre iszik a kormány a megállapodásra: bőszen költik a helyreállítási forrásokat

Az Európai Bizottság csak decemberben hagyta el a magyar helyreállítási alaphoz szükséges terveket, a kormánynak pedig még teljesítenie kell az ott vállalt igazságügyi reformokat. Ehhez képest már 520 milliárd forintot elköltöttek az alapból, pedig a források feloldása egyáltalán nem biztos.

A Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközből (RRF) Magyarországnak szánt 5,8 milliárd euró kifizetése továbbra is bizonytalan, mert az Európai Bizottság egyelőre elégedetlen a kormány intézkedéseivel. Ahogy arról többször is írtunk, ennek feltétele, hogy a kormány végrehajtson 4 darab igazságügyi reformot, amelyek az Európai Bizottság felé vállal 27 szupermérföld részei. Ezeken múlik a kohéziós források kifizetése is, és az Orbán Viktor vezette kabinet már lépett is: múlt héten teljes csendben bemutatták a reformokat.

Márciusig dőlhet el, hogy Brüsszel elfogadja a magyar javításokat, így a helyreállítási alapnál még egyetlen utalás sem biztos. Ennek ellenére Magyarország 2022 végéig már legalább 640 milliárd forint odaítéléséről döntött, és több mint 524 milliárdot ki is fizetett az RRF-ből – írja a Szabad Európa a pályázati honlap adataira hivatkozva. Mint írják, ez a rendelkezésre álló összeg több mint húsz százaléka.A portálnak Romhányi Balázs, a Költségvetési Felelősségi Intézet vezetője a kifizetésekről azt mondta: „Az egyik kérdés, hogy ezeket hogyan számolják el, hiszen a legtöbb projektben egyszerre van uniós pénz és magyar költségvetési pénz. A másik probléma, hogy az utóbbi időben az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán bejön-e legalább utólag a magyar államkasszába az uniós pénz.”

Arról egyelőre nem ismert a magyar kormány álláspontja, hogy mi történne, ha nem érkezne utalás Brüsszelből.

Annyiban viszont érthető a kormány lépése, hogy az RRF esetében nem a szokásos elszámolási módszer szerint fizet az Európai Bizottság: vagyis nem számlákat kell kiküldeni az egyes projekteknél, hanem a helyreállítási tervben az egyes feladatoknál meghatározott mérföldköveknél fizetnek. Tehát akár az előlegezés akkor gyorsan meg is térülhet, ha az EU elfogadja a magyar jogállamiságot erősítő lépéseket.

