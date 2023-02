Brüsszel rábólintott a költségvetési kiköltekezésekre, Magyarország is új helyzetben

Portfolio 2023. február 10. 08:58

Az Európai Bizottság javaslatát végül elfogadták az uniós csúcson: a tagállamok pénteken beleegyeztek, hogy lazítanak a kormányok által fizethető állami támogatási rendszer lazításán. Mindez azt is jelenti, hogy a magyar kormány által is tervezett költségvetési osztogatást részben támogatja Brüsszel. A kérdés az, hogy mennyire tesz ez be az egységes piacnak és fokozza az országok közötti egyenlőtlenséget.