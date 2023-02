Belgium csatlakozik a Magyarország elleni uniós perhez

Belgium becsatlakozik az Európai Bizottság mellett az Európai Unió Bíróságán a homofób-törvényként hivatkozott gyermekvédelmi jogszabály ügyében. A belga kormány álláspontja szerint a törvény diszkriminálja az embereket szexuális irányultságuk és nemi identitásuk alapján - jelentette be az ország külügyminisztériuma hétfőn.

Még 2021 fogadta el a magyar parlament kormánypárti többsége azt a törvényjavaslatot, amelynek értelmében például tilos olyan reklámot tizennyolc éven aluliak számára elérhetővé tenni, amely a szexualitást öncélúan ábrázolja, illetve a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását, valamint a homoszexualitást népszerűsíti, jeleníti meg. Ugyanígy a jogszabály az ilyen tartalmak közlését is szigorú szabályokhoz köti. A budapesti kormány által gyermekvédelmi törvényként hivatkozott jogszabályt már több ország kormánya és az Európai Parlament is bírálta. Azért is támadták a javaslatot, mert az párhuzamot von a pedofilok és a homoszexuálisok között a kritikusok szerint.

Hétfőn pedig Belgium vezetése bejelentette: csatlakoznak az Európai Bizottsághoz, amely perre vitte a magyar jogszabályt az Európai Unió Bíróságán. A belga kormány érvelése szerint a törvény diszkriminatív. Maga az ország 2021-től a jogszabály elleni harc élére állt, és 17 másik tagállamot vett rá, hogy fogadjanak el közös nyilatkozatot, amelyben aggodalmukat fejezik ki az LMBTQI+ embereket hátrányos helyzetbe hozó intézkedés miatt, és úgy vélik, hogy az sérti a véleménynyilvánítás szabadságához való jogot.

Az Európai Bizottság tavaly decemberben vitte az európai igazságszolgáltatás elé az ügyet. " A szexuális irányultságon, nemi identitáson és nemi önkifejezésen, valamint szexuális jellemzőkön alapuló megkülönböztetés elleni küzdelem a belga bel- és külpolitika egyik prioritása " - hangsúlyozta Hadja Lahbib külügyminiszter sajtóközleményében, amelyben jelezte, hogy becsatlakoznak a Bizottság mellett a perbe.

" Azt látjuk, hogy az LMBTQI+ közösség jogaira egyre nagyobb nyomás nehezedik számos országban, így Európában is. Ez világossá vált számunkra a múlt héten, többek között az emberi jogi civil szervezetekkel folytatott találkozón. emberi jogok, amelyet kérésemre szerveztünk magyarországi látogatásom során. Ez egy aggasztó tendencia, amelyet meg kell fordítani" - fogalmazott a belga diplomácia vezetője az rtbf.be tudósítása szerint.

A jogszabály nem pusztán elvi vitát váltott ki a magyar kormány és az Európai Bizottság között, hanem a magyar uniós támogatások egy részét is fenyegeti a helyzet: Brüsszel szerint az uniós alapjogi chartát sérti a magyar rendelkezés, így erre hivatkozva felfüggesztették a digitális oktatási tartalomfejlesztési, tanárképzési, és gyermekvédelmi célkitűzésekre szánt forrásokat addig, amíg a vitát nem rendezi a kormány.

Címlapkép: Getty Images.