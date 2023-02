Az Európai Bizottság maradna az olcsó ukrán üzleteknél

Portfolio 2023. február 23. 14:02

Az Európai Bizottság javaslatot tett az Európai Unióba irányuló ukrán exportra vonatkozó behozatali vámok, kvóták és kereskedelmi védelmi intézkedések felfüggesztésére. Már eddig is kedvezményes volt a kereskedelem, most ezt is meghosszabbítanák.