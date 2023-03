Az uniós korrupciós botrány főszereplőjéhez utazott, hevesen bírálják a magyar biztost

A katargate nevű uniós korrupciós vizsgálatban egyre inkább körvonalazódik, hogy a marokkói kormány is részese lehetett a vesztegetési ügynek. Az Európai Bizottság bővítésekért felelős magyar biztosa, Várhelyi Olivér viszont csütörtökön az afrikai országban egyeztetett, ami miatt többen is bírálják. A tisztviselőt sok kritika érte az elmúlt időszakban.

A katargate vált az Európai Unió intézményrendszerének legsúlyosabb korrupciós botrányává és egyre nagyobb méreteket ölt, mivel a belga nyomozók nyomozást folytatnak az állítólagos, Katar és Marokkó által az Európai Parlament képviselőinek nyújtott kifizetésekkel kapcsolatos pénzbeli juttatások ügyében.

Brüsszel úgy kezdte az új évet, hogy az EP korábbi alelnöke, a görög szocialista Eva Kaili börtönben ül. Egy belga bíró megtagadta az óvadék letételét, miután korrupció, bűnszervezetben való tagság és pénzmosás gyanúja merült fel ellene. A belga büntetőeljárás a nő élettársa, Francesco Giorgi és egy parlamenti munkatárs, Pier Antonio Panzeri volt olasz szocialista EP-képviselő ellen is folyik.

Panzeri 2019-ben feleségével és lányával, valamint Niccolo Figa-Talamancával, egy másik, ugyanazon a brüsszeli címen működő civil szervezet vezetőjével, a Fight Impunity nevű korrupcióellenes nem kormányzati szervezetet (NGO) alapított. A vádak Katar és Marokkó nevében folytatott befolyással való üzérkedésre vonatkoznak, nagy összegű készpénzfizetésért cserébe, amelyeket az alapítványnak utaltak. Belga és olasz források szerint a vádakat az érintettek tagadják, kivéve Giorgi urat, aki beismerő vallomást tett és másokat is belekevert, valamint Panzeri urat, aki beleegyezett, hogy enyhébb büntetésért cserébe teljes körű tájékoztatást ad.

Noha a botrányt katargate néven emlegetik, az eddigi vizsgálati eredmények szerint a marokkói vesztegetési ügyek is átszőhették a két EP-politikus környezetét. A jelentések szerint a marokkói hírszerző szolgálatok és az afrikai ország lengyelországi nagykövete ellen is nyomozás folyik. Marokkó célja az lehetett az uniós tisztviselőkhöz folyatott támogatásokkal, nagy értékű ajándékokkal, hogy kedvezőbb megítélés alá vonja Nyugat-Szahara ügyét, és elboronálja, hogy az izraeli Pegasus szoftvert használhatták több európai politikus - például a feltételezések szerint Emmanuel Macron francia elnök - lehallgatására, de EP-képviselők után is kémkedhettek. Ezt Marokkó tagadja.

Emiatt rossz vetülete lehet annak, hogy az Európai Bizottság bővítési biztosa, Várhelyi Olivér csütörtökön Marokkóba látogatott. Főként, hogy a magyar tisztviselő az elmúlt időszakban többször is konfliktusokba keveredett: az Európai Parlament vizsgálatot akar az ügyében, hogy a nyugat-balkáni országokban - így Szerbiába és Bosznia-Hercegovinában - nem az uniós álláspontot képviselve nyilatkozott, valamint hírbe hozták azzal a tervvel is, amely újrarajzolná Bosznia térképét, az országot felosztva Szerbia és Horvátország között. Viszont igazán akkor került a támadások kereszttüzébe, amikor egy EP-s meghallgatáson - szerinte félreértve szavait - azt mondta bekapcsolva felejtett mikrofon mellett, hogy "hány hülye van még?", amit a képviselők magukra vonatkoztattak.

A csütörtöki marokkói útja kapcsán pedig erősen bírálják, mert az EU-s pénzügyi támogatásokról szóló bejelentésen egy szót nem ejtett a katargate-ügyről - derül ki a Politico beszámolójából.

Viszont bejelentette az összesen 624 millió euró értékű új együttműködési programokat, amelyek célja Marokkó zöld energiára való áttérésének támogatása, az illegális migráció kezelésével kapcsolatos együttműködés fokozása, valamint Marokkó ambiciózus reformterveinek támogatása olyan kulcsfontosságú területeken, mint a szociális védelem, az éghajlatpolitika, a közigazgatás és az igazságszolgáltatási rendszer reformja.

Várhelyi Olivér mellett szól, hogy az aláírt megállapodás uniós szempontból kiemelt jelentőségű az energiaválság közepette, mert ennek értelmében Marokkó részesül a "MEDUSA" transzmediterrán digitális összeköttetési projektből, amely egy tenger alatti kábelrendszer. Ez 16 kikötési ponttal négy észak-afrikai országot (Marokkó, Algéria, Tunézia és Egyiptom) öt európai országgal (Portugália, Spanyolország, Franciaország, Olaszország és Ciprus) kapcsol össze. Az új rendszer, amelyet a dél-mediterrán térségre vonatkozó gazdasági és beruházási terv keretében 40 millió eurós uniós támogatással támogatnak, várhatóan 2026-ra lesz működőképes. Fontos eleme az energiaellátási terveknek.

Ezzel együtt is, a Politico kifogásolja, hogy a csütörtökön tartott 30 perces, puha hangvételű sajtótájékoztató során senki sem említette a katargate-ságát. Várhelyi erősebb kapcsolatokat ígért az EU és Marokkó között, valamint dicsérte a királyság "ambiciózus" szociális és közigazgatási reformjait, és ígéretet tett arra, hogy gyorsan végrehajtják Marokkónak a nemzetközi pénzmosási szürke listáról való levételét.

Marokkó mindannak, amit teszünk, nagy haszonélvezője, és az is lesz

- mondta Várhelyi.

"Ma, mindenekelőtt az Európai Bizottsággal, pozitív fejlődés tapasztalható a bánásmódunkban és a baráti kapcsolatokban" - mondta Nasser Bourita marokkói külügyminiszter, ami szintén problémás kijelentés sokak szerint.

Andreas Schieder szocialista EP-képviselő, aki a nyugat-szaharai frakcióközi munkacsoport elnöke, a Playbooknak azt mondta, hogy az utazás "nagyon furcsa lépés", többek között azért is, mert az Európai Bíróság hamarosan döntést hoz arról, hogy két EU-Marokkó kereskedelmi megállapodás jogellenes volt-e, mert figyelmen kívül hagyta a nyugat-szaharai népet.

Várhelyi mellett az egész uniós apparátust is sokan bírálják, mert a katariakkal ellentétben a Parlament nem tiltotta ki a marokkói lobbistákat a Parlamentből.

Címlapkép: