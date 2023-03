A németek magyar taktikával buktatják el az EU zöld tervét

Németország több hónapnyi egyeztetés után váratlanul elbuktathatja az EU-s terveket a belső égésű motorok kivezetéséről. Az eredeti terv szerint 2035-től nem lehetne hagyományos meghajtású autókat értékesíteni, de az unió legnagyobb autóiparával bíró országa, valamint Magyarország és más tagállamok is elbuktatnák a zöld javaslatot. Most Berlin vette át a vétódiplomáciát.

Az uniós országoknak kedden kellene aláírniuk azt a mérföldkőnek számító törvényt, amely 2035-től gyakorlatilag betiltja az új benzin- és dízelüzemű autók értékesítését. A szavazás csak formalitásnak számított - az uniós országok és az Európai Parlament tavaly állapodtak meg a jogszabályról, amely a Bizottság elnökének, Ursula von der Leyennek egyik fő programpontja, hogy 2050-re klímasemlegessé tegye a blokkot.

Egy rendkívül szokatlan lépéssel azonban Németország azzal fenyegetőzik, hogy az utolsó pillanatban kisiklatja a tervet, és a szavazás elhalasztását kényszeríti ki mindaddig, amíg a Bizottság nem fogad el új mentességeket, amelyek sokak szerint aláássák a törvényt - írja a Politico.

Christian Lindner német pénzügyminiszter és Volker Wissing közlekedési miniszter már a múlt héten azt szorgalmazta, hogy a belső égésű motorral hajtott járművek mentesüljenek az EU azon terve alól, amely szerint 2035-től megszűnik a belső égésű motorral hajtott új személygépkocsik és kisteherautók értékesítése. A Forbes pedig arról írt, hogy az olasz kormány is nagyjából ellenzi a szabályozást, és Lengyelország és Magyarország is jelezte, hogy nem támogatja a tervet.

Magyar és német részről egyáltalán nem meglepő az ellenállás: a két ország autóipara között erős a kapcsolat, a Volkswagen, a Mercedes és a BMW is jelen van (vagy lesz) gyártókapacitással itthon.

Ezúttal a német kormány vállalta magára a rosszfiú szerepét az EU-ban: míg az megszokott, hogy Magyarország és Lengyelország vétókkal ejti foglyul az uniós szabályozást és döntéshozatalt, Berlin ritkábban fenyegetőzik már többször áttárgyalt és papíron elfogadott javaslatokról.

"Ez a blokkolás nem a 11. vagy akár a 12. órában történik. Megállapodtunk, a törvényt elfogadták és megszavazták az Európai Parlamentben" - mondta egy tisztviselő a Politicónak, aki névtelenséget kért a Berlinnel folytatott tárgyalások érzékeny jellege miatt, szerinte nagyon veszélyes, hogy már nem lehet politikai megállapodásokra támaszkodni.

Nem túlzok - el lehet képzelni, hogy más országok mit fognak tenni ezután a precedens után

- jelezte aggályait a lapnak.

A német vétó egy belpolitikai probléma miatt jött felszínre: az FDP megpróbál nyomást helyezni Olaf Scholz kancellárra és pártjára az SDP-re, amelyek elveszítették a berlini tartományi válaszást. Maga, Lindner, aki a liberálisok minisztere a kormányban azzal érvel, hogy a piacra kellene bízni, hogy mely technológiák maradnak meg, nem pedig szabályozóként kellene betiltani a hagyományos meghajtásokat. Természetesen az autóipar érdekeinek védelme lehet fontosabb a politikusnak: az 50-es évektől kezdve az autók tömeggyártása és a körülötte kialakult közepes méretű beszállítók összetett ökoszisztémája lett Németország háború utáni jólétének egyik alapja.

Meglepő is volt, hogy az ország nagy része (sőt, még az autógyártók is) milyen kevés ellenállást tanúsítottak, amikor az EU bejelentette, hogy 2035-től betiltja ezt a technológiát. Végül az utolsó napokra maradt Brüsszel és Berlin között a nagy kötélhúzás. Viszont az Európai Bizottság most azzal számol, hogy a zöld-liberális-szociáldemokrata kormányban Olaf Scholznak feladata, hogy megregulázza a kormánya renitens tagját, ebben pedig a zöldekre számíthat is.

Hétfőn viszont a német kancellár azt mondta, hogy a Bizottságtól azt várja, hogy javaslatot terjesszen elő arra vonatkozóan, hogy 2035 után hogyan lehetne hagyományos belső égésű motorral felszerelt járműveket értékesíteni, amennyiben azokat megújuló energiából előállított, "e-fuel" néven ismert szintetikus zöld benzinnel hajtják. Az FDP tehát, bár a rossz zsarut játssza, a kancellár támogatását élvezi - és hivatkozhat egy tavalyi koalíciós megállapodásra, amelyben a Zöldek is támogatták a klímasemleges szintetikus benzinnel működő hagyományos autók mentesítését.

Brüsszeli tisztviselők szerint az e-üzemanyagok mentessége olyan óriási kiskaput teremtene, amely aláásná az egész rendeletet. Az e-üzemanyaggal működő autók ugyanis normál benzint is használhatnak - ami 2035 után is kapható lesz a kutakon. "Ez azt jelentené, hogy 2035 után is lehet CO2-kibocsátású autókat vásárolni" - mondta a fent idézett uniós tisztviselő.

A megoldás egy még fel nem talált mechanizmuson múlhat, amely leállítja a benzinmotort, ha a tartályban hagyományos, olajalapú benzint észlel, nem pedig zöld szintetikus e-üzemanyagot.

Címlapkép: Christian Lindner német szövetségi és Zbynek Stanjura cseh pénzügyminiszterek.

Forrás: Európai Tanács/Alexandros Michailidis.