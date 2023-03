A magyar kormány új gazdasági terveit is megmentő tervet forral Brüsszel

Bár az Európai Bizottság által csütörtökön javasolt, a kritikus nyersanyagokról szóló törvény (Critical Raw Materials Act - CRMA) nagy részét számos elemző a vártnál kevésbé ambiciózusnak ítélte, a nyersanyagok közös beszerzésére vonatkozó rendelkezése kulcsfontosságúnak bizonyulhat. Magyarország számára is kulcsfontosságú a terv az akkumulátoripari álmok üldözéséhez.

Az elmúlt hónapokban az Európai Unió gazdasági tervezésében központi elemmé vált az új tisztaipari megoldások támogatásának kérdése, miután az Egyesült Államok bemutatta saját ösztönző programját, az állami támogatásokra és adókedvezményekre építő inflációcsökkentő törvényét (IRA). Az EU-n belül viszont több fontos kérdést is tisztázni kell azontúl, hogy milyen pénzügyi forrásokat biztosítanak az akkumulátoripari, e-autós, tisztaenergiás beruházások finanszírozására:

a kontinens szűkölködik az olyan kulcsfontosságú nyersanyagokban, mint a lítium, a kobalt, vagy éppen a nikkel, amelyek nélkülözhetetlenek a tisztatechnológiás gyártáshoz.

A kérdés Magyarország is kulcsfontosságú: mint bemutattuk, az Egyesült Államok inflációcsökkentő terve kitér arra is, hogy biztosított az amerikai alapanyagellátás. Részben saját termelésből, részben szabadkereskedelmi egyezmények révén. Mindez pedig azzal fenyegeti az uniós akkumulátoros projektek 68 százalékát, hogy azokat vagy az USA-ba költöztetik az IRA miatt, vagy leskálázzák az európai termelést.

A Transport & Environment kutatása szerint a magyarországi tervezett akkumulátorgyárak is nagy veszélyben vannak, mivel a kritikus nyersanyagok is hiányoznak. A legtöbb a cellák termeléséhez szükséges fémből Európa nem is tudna önellátó lenni, körülbelül a 2030-as szükségletek 25-35 százaléka fedezhető csak belső termelésből. A szervezet ezért sürgeti az EU-t, hogy az újrahasznosítást támogatva javítson a lehetőségein és kellően erős alternatívát adjon az IRA-beszerzési terveivel szemben.

Kész a brüsszeli terv, csak suta

Az Európai Bizottság ezért dolgozik a kritikus alapanyagok beszerzéséről szóló programján, amely közös beszerzési rendszert jelentene a tagállamoknak. Az EU-n kívüli partnerekkel szabadkereskedelmi megállapodásokat kötnének, diverzifikálnák a beszerzési forrásokat, valamint közös vásárlási mechanizmust indítanának a nyersanyag-vásárlásoknál.

A terv több részlete még most sem ismert, azok egy részét csak a héten tartandó uniós csúcstalálkozón elemzik a tagállamok. Múlt csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is csak néhány részletet osztott meg az elképzelésekről, a kiadott javaslat pedig elnagyoltan mutatja be a programot.

Azt viszont már tudni, hogy hangsúlyos a CRMA-javaslatban, hogy az újrahasznosítási és önellátási célok önkéntes jellegűek, ami egyes iparági szereplőket arra késztetett, hogy a javaslatot pusztán csak "egy törekvésnek" bélyegezzék meg.

A kritikusok szerint az egyetlen ambiciózus rész, hogy a nyersanyagbeszerzést legalább egy részében a Bizottság közös mechanizmussá tenné az uniós vállalatok és a tagállamok számára.

"A Bizottság létrehoz és működtet egy olyan rendszert, amely összesíti az Unióban és a tagállami hatóságoknál letelepedett, stratégiai nyersanyagokat fogyasztó érdekelt vállalkozások keresletét [...], és az összesített keresletnek megfelelő ajánlatokat kér a beszállítóktól" - olvasható a CRMA 24. cikkében az Euractiv összefoglalója szerint.

Camille Defard, a Jacques Delors Intézet energiaügyi központjának vezetője úgy véli, hogy ez a rendelkezés "a CRMA legambiciózusabb cikke az európai integráció szempontjából". Szerinte a közös beszerzés erősebb pozíciót biztosítana az EU-nak a világpiacon, mivel jóval nagyobb vevő egymagában, mint a tagállamok külön-külön.

André Wolf, az Európai Politikai Központ technológiai, infrastrukturális és ipari fejlesztési részlegének vezetője szintén úgy vélte, hogy a közös beszerzés "ésszerű ötlet", különösen annak figyelembevételével, hogy a ritkaföldfémek piaca messze van a magas szintű versenytől.

A terv pilotprojektje ráadásul működik is: az EU az orosz-ukrán háborúra válaszul létrehozta a közös gázbeszerzési mechanizmust, amely egyelőre képes volt arra, hogy leszorítsa az árakat.

A probléma az, hogy a CRMA-javaslatban szereplő közös beszerzési záradék kevésbé konkrét és csak önkéntes alapú a csatlakozás.

Wolf szerint azonban a közös beszerzés önkéntes alapon is sikeres lehet, mivel az európai piaci szereplők tisztában vannak azzal, hogy az elkövetkező években a megnövekedett kereslet miatt az árak valószínűleg emelkedni fognak. Főként úgy, hogy míg a közös gázbeszerzés rendkívül vitatott volt, mivel a gázellátás helyzete az EU-ban nagyon eltérő volt, addig ugyanez nem igaz a kritikus nyersanyagok európai elérhetőségére.

Camille Defard pedig valószínűnek tartja, hogy a közös vásárlás idővel kötelezővé válhat a nyersanyagbeszerzések legalább egy részénél, ahogyan az a gázbeszerzéseknél is történt. Viszont még a CRMA-terv is gyerekcipőben jár: egyelőre tisztázatlan, hogy mely nyersanyagoknál működne a mechanizmus, és már a bányák, vagy a finomítók szintjén élne a közös beszerzés lehetősége.

A terv fontos része még, hogy az Európai Bizottság azt szeretné, ha a tagállamok bizonyos mennyiségű kritikus nyersanyagot készleteznének, hogy válság idején az EU ne szembesüljön azonnali hiányokkal, de a CRMA nem írja elő kifejezetten ezeket a készletszinteket. Várhatóan itt is jön majd egy pontosítás.

A nyersanyag beszerzés kulcsfontosságú lehet Magyarország számára, mivel a kormány egyre hangsúlyosabb elemmé teszi a magyar gazdaságszerkezetben az akkumulátorgyárakat és a tisztaipari termelést. Azonban a kisebb mint 10 milliós lakosság mellett a magyar piac elenyésző szereplő az alapanyagvásárlási liciteknél. A közös uniós vásárlás azonban biztosíthatja az ellátást és kedvezőbb árú beszerzéseket.

Címlapkép: Getty Images.