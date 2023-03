Navracsics: kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak

"Ha rajtam múlna, már rég megérkezett volna a nekünk járó pénz. Ezt a kérdést azonban szerintem annak kell feltenni, akin valójában múlik, hogy mikor jönnek ezek a források" - válaszolta Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, az uniós források felszabadításáért felelős tárgyaló a lapnak azon kérdésére, hogy mikor érkezhetnek Magyarországra a tavaly december óta az Európai Bizottság által a horizontális feltételrendszerre, valamint a jogállamisági eljárásra hivatkozva felfüggesztett tételek.

Mint arról többször írtunk, a kormány március 31-ig vállalta, hogy végrehajt négy darab igazságügyi reformot - megerősíti és kibővíti az Országos Bírói Tanács jogköreit, lehetővé teszi, hogy a bírók közvetlenül fordulhassanak az Európai Bírósághoz, megváltoztatja a bírói kinevezési rendszert, valamint felszámolja a hatóságok, közhatalmi szervek fellebbezési lehetőségeit. A miniszter most azt mondta, hogy

a jövő héten el is fogadjuk a javaslatokat, és abban is bízom, hogy mindez meg is felel majd a bizottság elképzeléseinek.

Ha ez így lesz, akkor épp beleférnek a március végi céldátumba, amely azonban puhahatáridő, tehát akkor is csak kisebb csúszás lehet a források kifizetésében, ha ez későbbre tolódna.

Az Erasmus és a Horizont Európa programok kapcsán folytatott tárgyalásokról azt mondta, hogy abban bízik, hogy április környékén akár le is zárulhatnak a tárgyalások.

"Ez azt eredményezheti a bizottság korábbi prognózisai alapján, hogy április-májusban értékelik a teljesítményünket, következésképpen nyáron akár hozzá is férhetünk a nekünk járó európai uniós forrásokhoz" - tette hozzá.

Elmondta, hogy az Európai Bizottság a közérdekű vagyonkezelő alapítványok esetében nemcsak az összeférhetetlenségi szabályok pénzügyi aggályai miatt kér lépéseket a kormánytól, hanem úgy vélik, hogy a politikusok jelenléte a modellváltott egyetemek finanszírozását meghatározó kuratóriumokban a tudományos élet szabadságára is negatívan hatnak ki.

Fontos kijelentése a tárgyalások kapcsán, hogy miután a jogállamisági eljárás a teljes helyreállítási és ellenállóképességi eszköz keretét (már 6,3 milliárd euró) elérhetetlenné tette, valamint a kohéziós források 55 százalékának felfüggesztését eredményezte, részleges feloldások történhetnek.

Én azonban abban bízom, hogy mivel a korrupció tematikáját mostanában már nem nagyon emlegetik, a három operatív programban jelenleg még meglévő felfüggesztést akár csökkenthetik, másrészt nem jönnek újabb témák, amelyeket kifogásolnának

- tette hozzá Navracsics Tibor.

A politikus azt is elmondta, hogy két esemény is lesz a közeli jövőben, amely meghatározhatja az EU-magyar párbeszédet: az egyik a lengyel választás ősszel, másrészt 2024. május végén, június elején lesznek az európai parlamenti választások.

A magyar-lengyel viszony miatt szerint előbbit is kiemelt figyelem övezi Brüsszelben, míg utóbbi esetében ideológiai támadásokra számít többek között az Európai Parlament, a pártok és a politikusok részéről is, akik vélhetően kampányüzemmódba kapcsolnak.

Az interjúban arról is beszélt, hogy érzi, hogy Magyarországgal szemben sokkal kritikusabb Brüsszelben, mint más tagállamokkal. Véleménye szerint nem arról van szó, hogy másodrendű tagállam lennénk, hanem van egy ideológiai ellenszenv az Orbán Viktor vezette kabinettel szemben, de jellemzően a magyar kormánynak sokkal alaposabban kell megérvelnie egy törvénytervezet, mint másoknak.

Az tény viszont, hogy nekünk kevesebb bocsánatos bűnünk van, mint más tagállamoknak, ezt folyamatosan éreztük, éreztem 2010 és 2014 között is. Érezni lehet ezt a különbségtételt, amikor a tárgyalások során előkerül egy-egy olyan megoldás, amelyet egy másik tagállam minden probléma nélkül alkalmaz, nálunk viszont ezen fennakadnak

- ismertette tapasztalatait a tárgyalásokkal kapcsolatban.

Címlapkép: EU/Bogdan Hoyaux.