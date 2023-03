A rovarrendelet margójára: már most százezres kilósáron kaphatsz Cayenne borsos tücsköt és kakaós sáskát Magyarországon

Új, szigorúbb szabályozás lépett életbe, amely szerint a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereken fel kell tüntetni a „Figyelem! Az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz!” kifejezést. A rendelet megjelenésének apropóján megnéztük, milyen rovertermékek érhetők el Magyarországon. Itthon már ma is elérhetők egyes egzotikus élelmiszerek, ínyencségek, például Cayenne borsos tücsök és a kakaós sáska is megtalálható a hazai webshopok kínálatában.

Szigorúbb szabályozás lépett életbe, a rovarfehérjét tartalmazó élelmiszereken fel kell tüntetni a „Figyelem! Az élelmiszer rovarfehérjét tartalmaz!” kifejezést, és azokat a többi terméktől elkülönítetten kell kihelyezni, jelentette be Nagy István agrárminiszter közösségi oldalán az AM közleménye szerint. A rendeletről részletesen korábban ebben a cikkünkben számoltunk be.

Bár a hazai boltok polcain még messze nem számít elterjedtnek, a hazai webshopokban egy egyszerű kereséssel is könnyen találhatunk rovarból készült ételeket.

A kilósárakat tekintve nem egyszer százezres, vagy akár többszázezres nagyságrendű tételek között találni Cayenne borsos tücsöt, kakaós sáskát, Carolina Reaper ízű egészben sült tücsköt, vagy éppen magas fehérje tartalmú banán és étcsokoládé ízű protein szeletet tücsökből.

Az inkább ínyencségnek szánt ételek mellett például a tücsökliszt, a pirított lisztkukac jelenhet meg a boltok, webshopok kínálatában. Ezek az élelmiszerek nem feltétlenül gasztronómiai szempontból számítanak jelentősnek, hanem mivel előállításuk jellemzően kevésbé energia és vízigényes, mint például a húsé vagy a tejtermékeké, a fenntarthatóság jegyében kerülhetnek a boltok kínálatába.

Fontos észben tartani, hogy a rovarfehérje-rendelet nem vonatkozik egy olyan alapanyagra, amit viszonylag sokféle termékben használnak a gyártók ma is, a kárminra. A kármin jellemzően joghurtokban, húsipari termékekben lelhető fel, atkából készül, ám ez nem fehérje, hanem egy színezékanyag. Ezt az anyagot E120 néven tüntetik fel az alapanyagok között.