Magyarország is beszáll az oroszok elleni uniós keménykedésbe

Az Európai Bizottság és a szankciók végrehajtásáért jelenleg felelős nemzeti kormányok közötti partnerség előfutára lehet egy új uniós szervnek, amely a szankciók felügyeletét koordinálná - közölték uniós tisztviselők annak kapcsán, hogy az Európai Bizottság egy új projektet indít kilenc tagállammal közösen a szankciók betartatására.

Az Európi Unió már 10 szankciócsomagot fogadott el Oroszországgal szemben az ukrajnai háború miatt, amelyeket minden tagország vezetése, így a magyar kormány is elfogadott. Viszont egyre több tagállam panaszolta, hogy a szankciókat egyes országok hatóságai nem tartatják be. Míg az Európai Bizottság arra is megpróbál reagálni, hogy bár számos uniós termékre embargó érvényes, olyan harmadik országokon keresztül, mint Kazahsztán vagy Georgia, Moszkva mégis importálni tudja ezeket - főként a technológiai eszközöket.

Hollandia több más tagállam támogatásával uniós szintű mechanizmust szorgalmazott annak biztosítására, hogy a kormányok és a vállalatok ne kerüljék ki a blokk Moszkva elleni szankcióit.

Az új kétéves projekt felügyelné a nemzeti hatóságokat, forrásokat biztosítana a szankciók végrehajtásához, valamint összegyűjtené a bevált gyakorlatokat. A Bizottság a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó csoportjának szakértelmét fogja biztosítani, és az Európa Tanács - amely nem egy uniós intézmény - költségeit is fedezni fogja.

A kezdeményezésben részt vevő országok a Csehország, Ciprus, Dánia, Magyarország, Litvánia, Málta, Románia, Spanyolország, Szlovénia és Szlovénia.

Magyarország részvétele azért is érdekes, mert az elmúlt időszakban bírálták is a magyar kormányt az uniós tárgyalásokon, hogy a gyanú szerint nem elég aktív az oroszokkal szembeni büntetőintézkedések alkalmazásában. Ugyanígy a projektben szintén résztvevő Málta is össztüzet kapott passzivitása miatt.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök múlt csütörtökön azt mondta, hogy az orosz gazdaságot sújtó következő csomag elsősorban a szankciók kijátszásának ellehetetlenítésével és azzal fog foglalkozni, hogyan tud ez ellen az EU fellépni.

