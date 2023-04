Magyarország elengedi a vétóját, amellyel a fél világot magára haragította

A magyar kormány az elmúlt két évben folyamatosan megvétózta az óceániai, afrikai és karibi térség országaival kötött Cotonu-i megállapodás megújítását. Most viszont a 79 EU-n kívüli ország és a 27 tagállam megállapodásában sikerült egy az Orbán Viktor vezette kabinetnek megfelelő kompromisszumot találni.

Lassan két éve képtelen az Európai Unió új szerződést kötni a 79 tagú Afrikai, Karibi és Csendes-óceáni Államok Szervezetével (AKCS), mivel a magyar kormány nem volt hajlandó elfogadni az egyezmény szövegét. Alapvetően két kritikát fogalmazott meg az Orbán Viktor vezette kabinet: a legális bevándorlási szabályok lazítását elfogadhatatlannak tartották, a másik pedig a gender fogalom használatával kapcsolatos budapesti aggály volt.

Az egyezmény júniusban járna le, az elmúlt hónapokban újra és újra megoldást keresett az EU, hogy újraköthesse az Cotonou-i megállapodást, amelyet még 2000-ben írtak alá az akkor még 15 tagállamból álló EU-val. Az Orbán-kormány volt az utolsó uniós vezetés, amely nem adta áldását az új megállapodásra, az összes többi EU-ország már rábólintott.

Viszont Szijjártó Péter külügyminiszter szerdán bejelentette: sikerült minden magyar problémára megoldást találni, így a budapesti kormány is kész aláírni a kompromisszumos egyezményt.

A magyar politikus Mauritiuson találkozott Alan Ganoó helyi külügyminiszterrel, aki az egész AKCS csoport miniszteri tanácsának elnöki tisztségét tölti be.

Leszögezte, hogy az Országgyűlés döntésének megfelelően a kormány mindaddig nem engedélyezte a megállapodás aláírását, amíg meg nem kapta a szükséges garanciákat, és ez az utóbbi hetek tárgyalásai során sikerült kiharcolni. Így nemzeti hatáskörben marad továbbra is mindenfajta döntés a migrációval és a munkaerőpiaci kérdésekkel kapcsolatban, s nem szenved csorbát a gyerekek védelme sem a rájuk erőltetni próbált LMBTQ-propagandával szemben - nyilatkozta Szijjártó Péter.

"Magyarország egyértelműen egyetért azzal, hogy a gazdasági együttműködést szorosabbra vonják, ez mindkét fél számára előnyös lenne, különösképpen napjainkban, amikor a világ ismét a blokkosodás irányába halad" - mondta a magyar politikus.

Ennek részeként megállapodás született arról, hogy a dokumentum egy úgynevezett negatív listát is tartalmazni fog azokról a kérdésekről, amelyeken nem sérül a nemzeti hatáskör, és ilyen lesz például a munkaerőpiacot és a társadalmi integrációt érintő szabályozás is. Ez azt jelenti, hogy a tagállamokon fog múlni, hány bevándorlót engednek be a munkaerőpiacukra, és milyen mértékben integrálják őket a társadalomba.

Emellett - mint közölte az MTI szerint - Jutta Urpilainen illetékes EU-biztos írásos nyilatkozatot tett, amely szerint az egyezményben található, szexuális jogokra vonatkozó utalások semmi jogi kötelezettséget nem rónak a tagállamokra.

Korábban az Európai Bizottság jelezte a magyar kormánynak, hogy nem értenek egyet álláspontjukkal, mivel a tagállami vezetőknek megküldött márciusi tájékoztatóban jelezték, hogy az egyezmény éppenogy segítene csökkenteni a migrációt. Ursula von der Leyen bizottsági elnök egy, a vezetőknek küldött levélben arról írt,

hogy a megállapodás „létfontosságú”, mert a legátfogóbb szerződés a migrációról, valamint azoknak a visszaküldéséről és visszafogadásáról, akiknek elutasították a menedékkérelmét.

A gendertémákat illetően a dokumentum eleve nem szabott volna kötelezettséget a tagállamokra. Mindösszesen annyit tartalmazott az eddig kiszivárgott szöveg, hogy a nemi egyenjogúság minden aspektusát tiszteletben tartják az aláíró országok. Külön kötelezettségeket viszont nem kötöttek a végül is 106 ország közötti egyezményben.

