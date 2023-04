Belenyúlt a kormány a Kúria-elnök kinevezési szabályaiba is az EU-pénzek érdekében

Egy 60 oldalas módosító indítványt nyújtottak be kormánypárti képviselők az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottságához a magyar igazságügyi reformcsomag átírásaként, és ezt csütörtökön délután már meg is szavazta ez a testület. Az egyik leglényegesebb változás az eddigi törvénycsomaghoz képest az, hogy a Kúria elnök újraválasztását megtiltják, illetve szigorú szakmai feltételeket támasztanak ahhoz, hogy egyáltalán kiből lehet Kúria elnök. Mindez azután következett, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter reggel azt közölte: megkapták az Európai Bizottságtól a zöld lámpát a törvénycsomaghoz, amelynek magyar parlamenti elfogadása, majd brüsszeli jóváhagyása után kinyílhat 13 milliárd eurónyi felzárkóztatási, illetve további 13 milliárd eurónyi helyreállítási forrás.

Az összes 2021-2027-es uniós forrás alapvetően azért blokkolja egyelőre az Európai Bizottság, mert az igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatos elvárás gyakorlatilag teljes horizontális kihatású feltétel, így ezt a régóta tervezett, négy főbb elemből álló törvénycsomagot mindenképpen el kell fogadnia mind a magyar parlamentnek, mind az Európai Bizottságnak ahhoz, hogy kinyíljanak azok az EU-s pénzek, amelyek nincsenek egyéb ügyek miatt blokkolva. A 22 milliárd eurónyi kohéziós forrásból 6,35 milliárdot függesztett fel tavaly decemberben a Tanács a jogállamisági eljárásban, illetve további 2,7 milliárdot blokkolnak az akadémiai szabadsággal, gyermekvédelmi törvénnyel és a migrációs kérdésekkel kapcsolatos viták, így tehát a 4 elemű igazságszolgáltatási csomag elfogadása mintegy 13 milliárd eurónyi felzárkóztatási forrás előtt nyithatja majd ki az ajtót.

A helyreállítási programnál pedig 5,8 milliárd eurónyi támogatás, további 0,7 milliárd eurónyi REPowerEU forrás, valamint a kormány által kért 6,6 milliárd eurónyi hitelkeret előtt nyílhat majd meg az ajtó, ha az igazságügyi reform átmegy a hivatalos brüsszeli szűrőn is.

Varga Judit igazságügyi miniszter hétfői brüsszeli tárgyalása nyomán már jelezte, hogy csak az Európai Bizottság politikai jóváhagyására várnak ahhoz, hogy a technikai stábok szintjén kitárgyalt igazságügyi csomagot benyújtsák a magyar parlamentnek, és ez a jelzés jött meg most, ami után csütörtökön a kormánypárti képviselők már be is nyújtották egy 60 oldalas módosító indítványként a Törvényalkotási Bizottsághoz az összegző anyagot, és a 24.hu információi szerint már el is fogadták azt.

Amint fent írtuk: az egyik leglényegesebb változás az eddigi törvénycsomaghoz képest az, hogy a Kúria elnök újraválasztását megtiltják, illetve szigorú szakmai feltételeket támasztanak ahhoz, hogy egyáltalán kiből lehet majd Kúria elnök 6 év múlva (legalább ötéves bírói tapasztalata kell legyen és legalább kétéves kúriai bírói tapasztalata). Emellett jócskán erősödik az Országos Bírósági Tanács jogköre többek között a Kúria vezetőinek kinevezési folyamatában, és a korábbi ígéretekkel összhangban a közhatalmat gyakorló intézmények lemondanak arról a jogukról, hogy jogerős bírósági ítéleteket támadnak meg alkotmányjogi panasszal az Alkotmánybíróságon.

A magyar engedmények után várhatóan gyors ütemben majd a magyar parlament elé kerül a csomag, hogy május elejére törvény legyen belőle, és azt követően a magyar kormány ki tudjon küldeni Brüsszelbe egy önértékelést arról, hogy az igazságszolgáltatási függetlenséggel kapcsolatos elvárásokat teljesítette, így az Európai Bizottság is kezdje el ezt a saját eljárásában értékelni. Erre jogilag 3 hónapja van, de mivel az előzetes tárgyalásokon végülis az összes részletet már előre kitárgyalták a felek, ez rövidebb is lehet.

Az egyik fotos döntési pont ott lehet, hogy miután a Bizottság elvégzi a saját hivatalos értékelését a végleges magyar igazságügyi törvénycsomagól, saját hatáskörben úgy dönt-e, hogy tényleg felszabadítja a 13 milliárd eurónyi kohéziós forrást, vagy bevárja azt, hogy mit mondanak erre a tagállamok, azaz a Tanács. Azon a szálok ugyanis a magyar kormány előbb-utón benyújtja a helyreállítási programban az első kifizetési kérelmet mintegy 800 millió eurónyi összegre, és ahhoz, hogy ezt kifizessék Brüsszelben, előbb a tagállamoknak kell jóváhagynia, ahhoz pedig a 27 féle szupermérföldkő egyik fő témájaként az igazságszolgáltatás függetlenségéről is kell mondaniuk valamit. Közben amint friss hírként megírtuk: az EP felől is fokozódik a nyomás, hogy ne fizessen pénzt a Bizottság a magyar kormánynak az RRF-ben, illetve május végére a svéd soros elnökség felől is újabb meghallgatás várható a jogállamisági viták kapcsán. Így tehát még a legoptimistább forgatókönyvek mentén is leghamarabb ősszel jöhetnek az első kifizetések a kohéziós, illetve a helyreállítási programban Brüsszel felől.

Címlapkép forrása: Getty Images