Az Európai Bizottság besokallt, korrupcióellenes háborúra készül

Portfolio 2023. május 02. 09:25

A katargate-botrány után az Európai Bizottság fokozná az uniós intézményrendszeren belül is a korrupcióellenes lépéseket, de közben a tagállamok közötti együttműködést is fokoznák. A Věra Jourová és Margaritis Schinas bizottsági alelnökök által beterjesztett reformterv közös uniós standardeket fogalmazna meg Magyarországtól Németországig, hogy mi is számít vesztegetésnek.