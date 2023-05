Döntött az EU: soha nem látott fegyverkezésbe kezdenek

Az Európai Bizottság terve az, hogy mintegy félmilliárd eurót fizet ki az európai fegyvergyártóknak, hogy finanszírozza Ukrajna lőszerszükségletét. A soha nem látott védelmi költekezés miatt a helyreállítási alap (RRF) terveit is átdolgozzák, ahogy korábban Orbán Viktor miniszterelnök is javasolta.

Az Európai Unió 500 millió eurót (187 milliárd forintot) fektetne be a költségvetéséből a rakéta- és lőszergyártás európai felpörgetésére. A fegyverkezést támogató törvény (Act in Support of Ammunition Production, ASAP) a fegyvergyártás fokozása érdekében az európai lőszergyárakba történő pénzátcsoportosításra összpontosít. Emellett a törvény lehetővé teszi majd az uniós országok számára, hogy a kohéziós és gazdaságélénkítési alapjaikat védelmi iparukba irányítsák - írja a Politico.

Az EU célja, hogy lőszergyártási kapacitását 12 hónapon belül évi egymillió lőszerre növelje.

A javaslat része annak a háromirányú megközelítésnek, amellyel az EU Ukrajna hosszabb távú védelmi szükségleteit kívánja kielégíteni. A terv magában foglalja az uniós országoknak a meglévő lőszerkészleteikből Ukrajnának küldött muníció részleges megtérítését, valamint az új készletek közös beszerzését.

Thierry Breton, az EU egységes piacért felelős biztosa szerint az uniós cégek már rendelkeznek a nagy mennyiségű lőszer gyártásához szükséges infrastruktúrával. A pénzeszközöket főként a gyártási kapacitás növelésére, a régi lőszerek átalakítására, valamint ösztönzők felajánlására fogják felhasználni, hogy az Ukrajnába irányuló szállítmányokat előnyben részesítsék más szerződésekkel szemben.

Breton azt is elmondta, hogy az EU a kohéziós alapokból és a helyreállítási és ellenállóképességi eszközből (RRF) származó forrásokat szabadít fel a részt venni kívánó tagállamok védelmi iparának társfinanszírozására. Azok a vállalatok, amelyek közös beszerzési szerződések aláírásával vállalják az új lőszerek szállítását, a 3. sávban kedvezményes elbánásban részesülnek, hogy fellendítsék termelésüket. A kezdeményezés célja, hogy az európai védelmi ipar a prioritást élvező és ellenálló képességgel rendelkező területekre kerüljön, növelve önállóságát és védelmét.

Az EU korábban sem a kohéziós, sem az RRF-források esetében nem támogatta, hogy azt fegyverkezésre fordítsák. Sőt, a helyreállítási alap céljai esetében kifejezetten tiltólistán volt a hadiipari beruházások támogatása. A háború kitörésekor éppen Orbán Viktor magyar miniszterelnök kezdeményezte, hogy Magyarország a védelmi fejlesztések finanszírozására fordíthassa az RRF hitelkeretét. Akkor a kérését figyelmen kívül hagyták, a magyar helyreállítási tervben sem szerepel erre vonatkozó beruházás, most viszont mégis ebbe az irányba léphet az államszövetség.

