A multik új hadszínteret nyitottak a kormány ellen, Brüsszel lépéskényszerben

Portfolio 2023. május 10. 08:44

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságában már a múlt hónapban kibukott, hogy több német multinacionális vállalat is az Európai Bizottság elé vitte az Orbán Viktor vezette kormány törvénykezési gyakorlatát, diszkriminatív és versenykorlátozó szabályokra hivatkozva. Amellett hogy az EP-bizottság egy feltáró delegációja érkezik Magyarországra, egy elmarasztaló jelentéssel is nyomást helyeznek az Európai Bizottságra, hogy tegyen lépéseket, ami az uniós források kifizetésére is kihathat.