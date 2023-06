A magyar kormány vétóján múlhat kilenc orosz sorsa

Portfolio 2023. június 01. 09:38

Az Európai Unió további 9 orosz személyt venne szankciós listára, köztük azt a Oleg Szviridenkót is, aki részt vett Szergej Magnickij meggyilkolásában is. A magyar kormány vétóval fenyegetett korábban, de állítólag most kész engedni.