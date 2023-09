Magyarország ismét hozzájárult az oroszellenes szankciók meghosszabbításához

A közlemény szerint mintegy 1800 magánszemély és szervezetet érintenek a beutazással és vagyonbefagyasztással kapcsolatos szankciók, de négy magánszemélyt lehúztak a listáról a szokásos felülvizsgálat keretében. Az nem derül ki a közleményből, hogy ki ez a négy személy.

Az viszont tudható, hogy a szankciók időbeli hatályának meghosszabbításához mind a 27 tagállam jóváhagyása szükséges, így tehát Magyarország is hozzájárult ehhez most is.

Fontos, hogy a mostani szankcióhosszabbítás nem a gazdasági intézkedésekről szól, ott eddig 11 szankciós csomag volt, és most formálódik a 12., amelyről egyelőre annyi tudható, hogy a gyémántimport potenciális betiltására épülhet, de további lépések is jöhetnek:

Kapcsolódó cikkünk 2023. 09. 12. Újabb oroszellenes szankció jöhet, ezúttal a csillogás áll a célkeresztben

Címlapkép forrása: Getty Images