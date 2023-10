Huxit: egyre több magyar elégedetlen az EU-val

A kutatás több európai országban és az EU-n kívüli államokban vizsgálta az emberek véleményét, és teljesen eltérő trendeket figyelt meg az egyes tagállamokban. A korábban kritikusabb Lengyelországban jelentősen nőtt az EU támogatottsága, és az emberek a szövetséget egyfajta védelmezőként látják az Ukrajna elleni orosz agresszióval szemben.

A felmérés rávilágít arra is, hogy a lengyel kormányzó Jobbik és Igazságosság (PiS) párt Unió-ellenes politikája visszaüthetett, és a párt népszerűségének csökkenéséhez vezethetett.

Magyarországon és Franciaországban hasonló, a lengyelhez képest fordított irányú tendenciák láthatók, ahol az EU iránti bizalom csökkent az elmúlt évben. Magyarországon különösen jelentős a visszaesés, ahol az emberek egyre szkeptikusabbak az EU-val szemben, valószínűleg az Orbán-kormány erősen kritikus Brüsszellel szemben megfogalmazott üzenetei miatt. Itthon az EU támogatottsága egyetlen év alatt tíz százalékkal csökkent, amivel az egyik leginkább euroszkeptikus állammá vált az EU-ban: 59 százalék vélekedik kedvezően a közös Európáról, miközben az uniós átlag 69 százalék a felmérés szerint.

A negatívan vélekedők aránya viszont Magyarországon 39 százalék, az uniós átlag csak 31 százalék.

Mindez rávilágít arra, amiről még nyáron beszéltek az Európai Bizottság közeli források a Portfolio-nak: erősen nő az esélye, hogy a kormányzati kommunikáció egy idő után visszafordíthatatlan károkat okoz még úgy is, hogy a magyar vezetés egyébként nem kíván kilépni az EU-ból. A brüsszeli félelmek szerint a lakossági EU-ellenes hangulat felerősítése kényszerhelyzetbe sodorhatja a kormányt, ami az euroszkeptikus népszerűségnövekedésével járhat, ez pedig egy technikai huxithoz vezethet, amilyen a brexit is volt. Ugyanígy aggódnak amiatt is, hogy a jogállamisági vitában is az unióval kritikus hangok válnak erősebbé a vezető magyar politikusok kijelentései miatt.

A felmérés továbbá azt is kimutatta, hogy az EU támogatottsága magas azon országokban, amelyek nem tagjai a szervezetnek. Például Izraelben és az Egyesült Államokban pozitív a vélemény az EU-ról, és még a kilépés mellett döntött Nagy-Britanniában is többségben vannak az EU-párti vélemények, ami felveti a kérdést: vajon megbánták-e a britek a kilépést. Az adatok azt mutatják, hogy az EU megítélése továbbra is összetett és változó, ami fontos kihívást jelent az EU és tagállamai számára a jövőben.

Címlapkép forrása: Portfolio