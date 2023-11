Bejelentették: 92 új Tesla töltőpont épül Magyarországon

Portfolio 2023. november 02. 10:18

92 új Tesla töltőpont épül Magyarországon részben EU-s pénzből, és 8 elavult töltőpont korszerűre cserélése is megtörténik – derült ki a legfrissebb Magyar Közlöny egyik kormányhatározatából. Emellett 168 egyéb elektromos töltőpont is épül az országban, valamint Tatabányánál, az M1-es autópálya lehajtójánál, egy hidrogén töltőpont is megvalósul kamionok és haszonjárművek töltésére.