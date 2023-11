Megtörte az Európai Unió Kínát, meghátrál Peking a kémkedési fellépésnél

Az események meglepő fordulataként Kína engedményt tett az európai vállalkozások esetében az adatáramlási korlátozások enyhítésével. A növekvő geopolitikai feszültségek közepette ez egy a feszült kapcsolatok javítására tett kísérlet, ami kulcsfontosságú Pekingnek az egyre romló kínai gazdssági környezetben.

Az áttörésre még szeptemberben, Věra Jourová, az EU digitális ügyekért felelős vezetője és Csang Guoqing kínai miniszterelnök-helyettes találkozóján került sor. De Jourová aggodalmának adott hangot Peking dezinformációs kampányai, a választási beavatkozás, a mesterséges intelligencia fejlesztése feletti állami ellenőrzés és az Oroszországhoz fűződő kapcsolatok miatt, de nem kapott egyértelmű válaszokat – írja a Politico.

A kínai politikai tisztogatások és a nyugati engedményekkel szembeni óvatos hozzáállás közepette Zsang miniszterelnök-helyettes váratlanul az adatáramlásra vonatkozó korlátozások enyhítését javasolta, egy olyan területen, ahol Kína korábban korlátozta a külföldi vállalatok mozgásterét, hogy milyen információkat küldhetnek ki az országon kívülre.

Az idén bemutatott kínai kémkedésellenes törvény, amelyet az év elején vezettek be az Egyesült Államokkal szembeni feszültségek fokozódása és a nyugati vezetésű nemzetközi renddel szembeni bizalmatlanság elmélyülése miatt, a külföldi befektetések visszaesését hozta magával. A jogszabály a hatóságokat megerősített megfigyelési lehetőségekkel ruházza fel, és hozzáférést biztosít számukra az egyének elektronikus eszközökön található e-mailjeihez és közösségi média fiókjaihoz, ami sok nyugati cég számára vállalhatatlan kockázatot jelent, mivel lehetőséget teremt az ipari kémkedésre is. Ez a kibővített rendelkezés része a kínai kormány összehangolt erőfeszítéseinek, amelyek célja a potenciális kémek azonosítása, és nemcsak a nyugatiakat, hanem a külföldiekkel kapcsolatba kerülő vagy külföldi vállalatoknak dolgozó kínai állampolgárokat is célba veszik. A kínai állami tulajdonú szervezetek így nem szerződtek a multinacionális vállalatokkal, míg a nyugati tulajdonú cégek a határokon átnyúló adattovábbításra vonatkozó bonyolult szabályozás miatt fontolgatták, hogy leválasztják adataikat és informatikai rendszereiket Kínáról.

Peking korábban hajthatatlannak tűnt, de az EU-s nyomás mellett még egy fontos tényező játszhatott szerepet abban, hogy módosítják a törvényt: a kínai gazdaság messze rosszabbul teljesít, mint várták, és a külföldi befektetések aránya drasztikusan visszaesett 2022 óta, ami csak ront a helyzeten.

A bejelentést, amely jelentős diplomáciai győzelem az EU számára, óvatos optimizmus fogadta Brüsszelben.

A kínai hatóságok beleegyeztek abba, hogy a vonatkozó jogszabályok értelmében megfordítják a bizonyítási terhet, és lehetővé teszik, hogy a Kínában tárolt adatok többségét továbbítsák az országból, kivéve, ha a hatóságok ezt kifejezetten megtiltják. Bár a döntést pozitív lépésnek tekintik, az uniós tisztviselők továbbra is éberen figyelik, hogyan hajtják végre a kínaiak az új rendelkezést a különböző szinteken.

Bár más országok, például az Egyesült Államok és Japán is hasonló intézkedéseket szorgalmaztak, Kína hajlandóságát, hogy ebben a kérdésben együttműködjön az EU-val, stratégiai lépésnek tekintik. Az Európai Unió Kereskedelmi Kamarája pozitív fejleménynek tekinti a döntést, bár megjegyezték,

hogy Kína intézkedései inkább önkorrekciót jelentenek, mintsem jóindulatú gesztust.

Kína döntése kritikus helyzetben született, mivel az országra egyre nagyobb nyomás nehezedik a nemzetközi közösség részéről. Peking megalkuvást nem ismerő ideológiai céljaira való összpontosítása számos vállalatot arra késztetett, hogy átgondolja üzleti stratégiáját, beleértve a Kínából való befektetések kivonását is. Az EU és más gazdag G7-országok arra ösztönzik vállalataikat, hogy „csökkentsék a kockázatot” a geopolitikai konfliktusokkal kapcsolatos kockázatok közepette. Ilyen lehet például egy kínai invázió Tajvan ellen.

E kihívások közepette Kína gesztusát az EU felé pragmatikus lépésnek tekintik a külföldi befektetések fenntartása érdekében, különösen a nemrégiben befagyasztott hatalmas EU-Kína kereskedelmi megállapodás és az uniós politikusok és értelmiségiek ellen 2021-ben bevezetett szankciók fényében.

Az uniós tisztviselők várhatóan kihasználják, hogy a kínai gazdaság alulteljesít, különösen az ingatlanszektorban, hogy további engedményeket zsaroljanak ki más területeken. Az európai vezetők, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Charles Michel, az Európai Tanács elnöke a tervek szerint decemberben részt vesznek az EU-Kína csúcstalálkozón, ahol várhatóan újabb uniós követeléseket ismertethetnek.

Címlapkép: Vera Jourova, az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős alelnöke, Zhang Guoqing miniszterelnök-helyettes üdvözli az EU és Kína közötti magas szintű digitális párbeszéd kezdetén a pekingi Nép Nagytermében, 2023. szeptember 18-án. A fotó forrása: EU