Eurobarométer: egyre kevesebb magyar szereti az EU-t

A legfrissebb Eurobarométer-felmérés szerint Magyarországon romlott az EU megítélése. A kutatás szerint már csak tízből négy magyar állampolgár van pozitív véleménnyel az Európai Unióról, ugyanakkor ötven százalékuk semleges álláspontot foglal el. Ezen adatok érdekességét fokozza, hogy az elmúlt hónapokban öt százalékkal csökkent azoknak a száma, akik jónak tartják Magyarország EU-tagságát – számolt be a Szabad Európa

A részletesebb elemzés szerint még így is 54 százalékos tartja pozitívnak a magyar uniós tagságot. Viszont összességében az EU-ról, mint közösségről a semleges álláspontot képviselők aránya is magas, 47 százalék, míg a negatív véleménnyel rendelkezők is 12 százalékot tesz ki.

Az uniós tagság előnyeit értékelők aránya az EU-átlagot meghaladva, 73 százalék.

Ugyanakkor megfigyelhető egy ötszázalékos csökkenés az előző évhez képest.

A válaszadók 67 százaléka tervezi részvételét az előttünk álló európai választásokon, és a fiatalabb, 25-54 év közötti korosztály jelentősebb részvételi hajlandóságot mutat.

Az Európai Parlament szerepét és prioritásait illetően a megkérdezettek fele szeretné, ha fontosabb szerepet játszana, különféle társadalmi és demokratikus ügyekben. A közegészségügy kiemelése az EP feladataiként a magyarok 41 százalékának fontos lenne.

Az életszínvonal előrejelzéseit illetően a válaszadók 80 százaléka úgy gondolja, hogy a következő egy évben romlani fog az életminősége.

Politikai irány vonatkozásában a dolgok rossz irányba menését 58 százalékuk érzékeli, míg az EU-val kapcsolatban ez az arány 52 százalék. Összességében az Eurobarométer-felmérés mutatja, hogy a magyarok véleménye az unióról vegyes.

Címlapkép forrása: Getty Images