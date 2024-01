Olaf Scholz veheti kezébe az Orbán Viktor által vétózott költségvetési vitát

Portfolio 2024. január 09. 08:47

A december közepi uniós csúcson a magyar kormányfő egyedüliként vétózta meg a közös költségvetés felülvizsgálatát, mely az Ukrajnának szánt 50 milliárd eurós támogatást is tartalmazná. Olaf Scholz német kancellár a február 1-re összehívott rendkívüli EU-csúcstalálkozón már lezárná a vitát, de közben nyomást helyezne az eddig kevés hadisegélyt folyósító Franciaországra és Olaszországra is. Egy kompromisszumos javaslattal állt elő Orbán Viktor is, hogy egy új feltétellel megszavazza a javaslatot.