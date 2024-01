Fordulat a magyar kormánytól: belement Ukrajna EU-s költségvetésből nyújtott támogatásába

A még tegnap is hangoztatott tervnek éppen az ellenkezőjébe ment bele a szerdai brüsszeli nagyköveti ülésen a magyar kormány képviselője, azaz támogatta azt, hogy az uniós költségvetésen belül nyújtsanak 2027-ig legfeljebb 17 milliárd eurónyi támogatást és legfeljebb 33 milliárd eurónyi hitelt Ukrajnának – derült ki a Tanács oldalán közzétett anyagból, ami csak a tagállamok egyhangú akaratával születhetett meg. Elképzelhető, hogy a magyar kormány az engedményért cserébe jelentős eredményt harcol ki egy másik költségvetési témában: arra tett ugyanis javaslatot az Euronews információi szerint, hogy plusz két évig legyen idő teljesíteni a helyreállítási programban vállalt célokat, hogy a pénzek ne vesszenek el.

A tanácsi közlemény és rendelettervezet szerint évente legfeljebb 5 milliárd euró támogatást nyújthat az EU a közös költségvetésből, a többi hitel, és egyéb finanszírozási megoldás lehet. Ha 4 év alatt összesen a maximális 50 milliárd eurót adnak majd, és évente mindig ugyanannyit, akkor ebből egy évre 12,5 milliárd euró adódna, de ugye egyelőre nem lehet ezt az évi felső korlátot biztosra venni.

Azt viszont igen, hogy a rendelettervezet értelmében negyedévente kell a Bizottságnak értékelést készítenie, hogy teljesítette-e Ukrajna a folyósításhoz szükséges feltételeket (három pillérből áll az új egységes "Ukrajna Eszköz", az elsőbe tartoznak a kulcsfontosságú finanszírozási kérdések a kijevi reformokért, lépésekért cserébe). Ha igen, akkor a tagállamokat tömörítő Tanácsban minősített többséggel jóváhagyják az újabb pénzkiutalást – így tehát a folyamatos magyar kormányzati vétók lehetőségét kiiktatják a képből, hiszen nem kell a magyar kormány jóváhagyása a folyósításokhoz, elég 15 tagállam támogatása, akik együtt legalább az uniós összlakosság 65%-át képviselik.

Sőt, arról is megállapodott a 27 tagállam képviselője, hogy ha a háború súlyosbodna, egyéb nehéz helyzet állna elő, akkor kivételes finanszírozást is biztosíthatna az EU Ukrajnának havi legfeljebb 1,5 milliárd euró összegben, a fent említett 17+33 milliárd eurós felső korláton felül.

A Bizottságnak 2026 végéig kell egy átfogó értékelést készítenie, hogy addig a most kitűzött célokat mennyire sikerült elérni, és ez hatással lehet a 2027-es folyósításra. Aztán 2031 végén újra átfogóan meg kell majd nézni, hogy mire jutott az uniós közösség a 2024-2027 közöttre tervezett ukrajnai finanszírozási programmal.

A fentiek éppen az ellenkezőjét jelentik annak, mint amit Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke még tegnap is hangsúlyozott, illetve Orbán Viktor kormányfő is posztolt, miszerint a kormány mindenképpen azt szeretné, hogy a közös uniós költségvetésen kívülről menjen az új ukrajnai finanszírozási program (ezt nevezte "A" tervnek és örömét fejezte ki, hogy ehhez közeledik a Bizottság által készített "B" terv). Ehhez képest - amint megírtuk - a múlt pénteki brüsszeli nagyköveti ülésen már jelezte a kormány a kompromisszum készségét, hogy hajlandó belemenni a többi tagállam által szorgalmazott útba (a közös költségvetésből menjen a pénz), és legfeljebb ahhoz ragaszkodna, hogy évente lehessen felülvizsgálni, hogy hogy is áll a program, és akkor lehessen gyakorolni az esetleges vétót a további kifizetésekkel kapcsolatban. Ez utóbbinak a nyomait nem látjuk a Tanács oldalán közzétett 56 oldalas rendelettervezetben, így tehát az évente potenciálisan meglépett magyar vétók lehetőségére nincs jel (sőt éven belül a negyedéves folyósításoknál sincs erre lehetőség, ahogy fent jeleztük).

A jelek szerint tehát a magyar kormány belemegy abba, hogy a közös uniós költségvetésből finanszírozzák ukrajna 4 éves programját, és arról is lemond, amit technikailag eleve nehéz lehetett volna megvalósítani, hogy egy 7 éves keretköltségvetésen belül éves etapokban kelljen hozzájárulni a további ukrajnai finanszírozáshoz. A jelentős engedményért cserébe elképzelhető, hogy jelentős eredményt harcol ki egy másik költségvetési témában: arra tett ugyanis javaslatot az Euronews információi szerint, hogy plusz két évig legyen idő teljesíteni a helyreállítási programban vállalt célokat, hogy a pénzek ne vesszenek el.

Ez logikus magyar részről, és a Portfolio információi szerint számos más tagállam felől is megértő fülekre találna, hiszen Európa-lassan halad a helyreállítási program megvalósítása, és a pénzek lehívása. Az Euronews azonban azt írja egy diplomata forrásra hivatkozva, hogy például Németország kritikus volt a plusz 2 évre szóló magyar követeléssel kapcsolatban.

Magyar részről az az egyik fő nehezítő tényező, hogy a jogállamisági viták miatt még mindig nem fér hozzá a kormány a helyreállítási források döntő részéhez, noha 2024 elejét írjuk, és a jelenleg hatályos rendelet szerint 2026 augusztusig meg kell valósítani minden vállalást a pénzek lehívásához. A magyar RRF kapcsán egyelőre csak a REPowerEU fejezet hitel részének előlegét folyósította ki a Bizottság 780 millió euró összegben, 140 millió eurónyi támogatás majd a következő hetekben érkezhet meg. Az összes többi forrás a 10,4 milliárd eurós támogatási+hitel keretből csak azután nyílik meg utófinanszírozásként, 8 részletben lehívva, ha a kormány teljesíti a 27 szupermérföldkövet és az egyes részletekhez külön előírt sokféle egyéb feltételt.

Fontos, hogy a mai nagyköveti ülés még csak részleges megállapodást takar, hogy a belga soros elnökség gyorsan letárgyalja az Európai Parlamenttel a részleteket, ugyanis több helyen a konkrét finanszírozási számokat még csak „ceruzával” írták be. A végső számok és szabályok majd a február 1-jére összehívott rendkívüli EU-csúcson dőlnek el, amikor az állam- és kormányfőknek meg kell egyezniük a 7 éves uniós keretköltségvetés időközi felülvizsgálatában, és ennek keretében az ukrajnai finanszírozási eszköz pontos számairól is. Mindenesetre a szerdai alku igen erősen kijelöli az irányokat, és egyúttal jelzi, hogy a magyar kormány is beáll a sorba, és hajlandó a közös uniós költségvetésből finanszírozni az ukrajnai programot.

