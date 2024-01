Írásos garanciát kapott a kormány Brüsszelből a tanárbéremelés fedezetére

Megérkezett szerdán az az írásos garancia, amelyet az Európai Bizottságtól várt a magyar kormány, ezért a tanárok, az óvópedagógusok, valamint - nemzeti forrásból - a szakképzésben oktatók is biztosra vehetik, hogy január 1-jétől 32,2 százalékkal emelkedik a bérük – jelentette be Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az MTI-nek nyilatkozva hangsúlyozta, hogy jövőre is jelentős béremelés lesz, hiszen a magyar kormány azt vállalta az Európai Bizottság felé: a diplomás átlagbér 80 százalékára emeli a pedagógusbéreket, két ütemben.

A tárcavezető ennek kapcsán emlékeztetett: az idei évben elérjük a 71,8 százalékot, jövőre pedig egy további, mintegy 21 százalékos emeléssel a diplomás átlagbér 80 százalékát, és ezt utána fenn is fogjuk tartani - közölte.

Gulyás jelezte: az érintett Operatív Programban szereplő összeg rendelkezésre áll, azaz 530 millió euró érkezik az idei évre az Európai Bizottságtól erre a célra. Azt is megjegyezte azonban, hogy 2030-ig előreszámolva a Bizottság csak a bevállalt béremelések 12%-át fedezi majd. Ez érhető, hiszen az Operatív Program 2021-2027-es ciklusra vonatkozik (igaz 2029-ig felhasználható), így tehát a bérfelzárkóztatás intenzív szakaszára szól leginkább, utána már a kormánynak kell fenntartania a 80%-os arányt a magyar költségvetésből, ahogy azt most is megígérte Gulyás.

A fennmaradó 88%-ot a magyar költségvetés biztosítja, de még az idei és jövő évben is jelentős segítséget jelentenek a bérfelzárkóztatásra szóló pénzek – ismerte el Gulyás.

A most végrehajtott béremelés összesen mintegy 140 ezer embert érint – említette a tárcavezető.

Címlapkép forrása: Getty Images