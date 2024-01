Von der Leyen meglengette a vörös posztót, ami Magyarországot is kereszttűzbe állítja

Az Európai Unió számára kulcsfontosságú tervét mutatta be Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az egész intézményrendszert érintő átfogó reformról. A javasolt átalakítást alapvető fontosságúnak tartják az EU működőképességének és hatékonyságának biztosítása érdekében, különösen akkor, amikor az EU 30 vagy még több tagállammal bővül.

Bár eddig hivatalosan nem erősítette meg újraválasztási szándékát, mindenki biztosra vette, hogy Ursula von der Leyen második ciklust vállalna az Európai Bizottság élén. Az Európai Parlamentben tartott szerdai beszédében villantott beszédében már villantotta is legfontosabb programpontját: átverné az EU-n a régen várt uniós intézményrendszeri reformot.

Most Ukrajna és Moldova lehetséges csatlakozása miatt került napirendre az erről szóló vita, de több tagállam, az EP és maguk a Bizottság szakpolitikusai is régen sürgetik az átalakítást. Az Európai Parlament legfontosabb követelése, hogy végre maga is kezdeményezhessen kötelező jogalkotást, a tagországok – főleg a legnagyobb államok – a konszenzusos, vétójoggal terhelt tanácsi döntéshozatalt formálnák át, az Európai Bizottság pedig nagyobb szabályozói hatalmat akar. A trióban mindenkinek baja van a másik legfontosabb követeléseivel, de azt mind a Parlament, a Bizottság és a Tanács látja, hogy szükséges az átalakítás, és leginkább a vétójog esetében várnak szabálymódosítást.

Von der Leyen egyelőre még adós azzal, hogy részletes tervezetet terjesszen elő, amelyben felvázolja az uniós reformra vonatkozó elképzeléseit. De a bejelentés mögött a Németország, Franciaország és Portugália által vezetett tandem kezdeményezése áll, hogy az EU alkalmazkodóképesebb és kormányozhatóbb legyen, főleg ha 30 tagállamnak kellene konszenzusra jutnia az ukrán, moldáv és esetlegesen grúz vagy bosnyák csatlakozások után.

Az Európai Parlament előtt felszólalva von der Leyen hangsúlyozta, hogy bátor ötletekre és reformokra van szükség ahhoz, hogy az EU-t átvezessék az átalakulási szakaszon. A Bizottság elnöke elárulta, hogy a részletes javaslatokat a jövő hónapban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak szóló közleményben fogják ismertetni. Ezek a megbeszélések megelőzik a Tanács belga elnöksége által szervezett vezetői párbeszédet – számolt be a Politico.

A reformot támogató uniós országok türelmetlenül várták ezeket a brüsszeli javaslatokat, mivel úgy vélik, hogy ezek katalizálják majd a Tanácson belüli érdemi vitákat. Diplomaták és tisztviselők szerint a terv valószínűleg tartalmazni fog egy ütemtervet, amely stratégiailag összekapcsolja az egyes reformlépéseket a közelgő bővítési folyamattal.

Az átfogó cél az, hogy ezeket a reformokat még azelőtt végrehajtsák, hogy Ukrajna és a balkáni országok hivatalosan is csatlakoznak az unióhoz. Csakhogy erre van idő még bőven: reálisan 2033-2034 között lehet tag bármelyik érintett állam.

Politikai szempontból a bővítés és a reformok összefonódásának stratégiája kettős célt szolgál. Nemcsak azt biztosítja, hogy a bővítést támogató, de a reformokkal szemben szkeptikus országok – például az északi és balti országok – ösztönzést kapjanak az uniós reformok támogatására, hanem a két kritikus folyamat összekapcsolódását is hangsúlyozza.

A reformterv egyik kulcsfontosságú eleme várhatóan az uniós programok finanszírozásával és az uniós adósságok jövőbeli visszafizetésével foglalkozik majd. Párizs és Berlin tisztviselői hangsúlyozták, hogy ezt a kérdést át kell gondolni, különösen Ukrajna gazdasági helyzetének fényében, amelyben még az EU legszegényebb tagjainál is jóval alacsonyabb, az egy főre jutó GDP becsült értéke 4100 euró. Bennfentesek szerint a tervhez az EU saját forrásainak fejlesztésére lesz szükség, ami a Magyarországhoz hasonló szuverenistább országok szerint Brüsszel túlterjeszkedését hozná, de valójában a legtöbb EU-tag nem szívesen mondana le adóbevételeiről. Vagyis a várható tízéves átalakulási folyamat épp elég hosszú lesz ennek a vitának a lezárására.

Címlapkép forrása: EU