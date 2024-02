Már az új uniós fejlesztési támogatásokról tárgyalt Navracsics Tibor

Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Komárom-Esztergom megyében egyeztetett az eddigi uniós forrásokból finanszírozott fejlesztési programokról, valamint a 2021-2027-es ciklus terveiről. Tatabányán tartott beszédében kiemelte az önkormányzatok és a helyi közigazgatási szervek együttműködésének fontosságát a régiók fejlődésében és növekedésében.

A Komárom-Esztergom megyei látogatás során a miniszter megbeszéléseket folytatott a főispánnal, a járási hivatalok vezetőivel, a megyei országgyűlési képviselőkkel, valamint a közgyűlés elnökével és a megyei jogú városok polgármestereivel – derül ki az MTI beszámolójából.

Navracsics Tibor szerint a térség az ország egyik legdinamikusabban fejlődő területe, amely kiemelkedő ipari kapacitással rendelkezik, és az elmúlt időszakban nemcsak hogy felzárkózott az EU átlagához, de Győr-Moson-Sopron megye és Budapest mellett a magyar gazdaság egyik hajtóerejévé is vált. Úgy látja, ezt a fejlődést a régi ipari hagyományokra és az új beruházásokra alapozva érték el, miközben a megye megőrizte turisztikai vonzerejét és a déli részekre jellemző mezőgazdasági profilját is.

Navracsics Tibor szerint ebből adódik az is, hogy az európai uniós forrásokat is hatékonyan tudja felhasználni a vármegye. A 2014-2020-as időszakban is számos sikeres projektet tudhatott magáénak a térség, ugyanakkor a mostani pénzügyi időszakban, a már megnyílt európai uniós források lehívásában is élen jár Komárom-Esztergom vármegye, amelyek reményei szerint továbbra is emelkedő pályán tartják a vármegyét.

A miniszter kérdésre elmondta, hogy az esztergomi és a tatabányai polgármesterrel elsősorban a TOP Plusz program fejlesztéseiről egyeztetett. Esztergom esetében a megvalósítás küszöbén áll a 100-as gyorsforgalmi út, amely a város és vonzáskörzetének közlekedési infrastruktúráját javítja majd jelentősen, míg Tatabánya esetében az uniós források nagy lehetőséget jelenthetnek a közlekedési infrastruktúra fejlesztések és a bölcsődeépítések terén.

Címlapkép: Illusztráció. A fotó forrása: Portfolio.