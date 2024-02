Mozgosítja hadiparát az EU, Brüsszel kinyitja a kasszát

Az ukrajnai konfliktus harmadik évéhez közeledve az Európai Unió pénzügyminiszterei megvizsgálják a védelmi kiadások növelésének finanszírozási lehetőségeit. Vincent Van Peteghem belga pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy fontos megvizsgálni az Európai Beruházási Bank (EBB) szerepét a védelemmel kapcsolatos kihívások finanszírozásában, olyan prioritásokkal együtt, mint a zöld és a digitális átállás – számolt be a Bloomberg

Az EU célja, hogy az évek óta tartó alulköltekezés után újjáéleszti védelmi iparát, és a javasolt megközelítések között szerepel a közös hitelfelvétel és az EBB eszközeinek kihasználása is. Míg egyesek közös költségvetési eszközöket javasolnak a versenyképesség és a biztonság fokozása érdekében, a védelem finanszírozását jelenleg az egyes uniós kormányok kezelik.

Carlos Cuerpo spanyol gazdasági miniszter kiemelte az uniós védelmi ipar ösztönzésének és az uniós intézmények felhasználásának jelentőségét a védelmi projektek finanszírozásában. Paschal Donohoe, aki az euróövezet pénzügyminisztereinek találkozóit vezeti, ugyanakkor elismerte, hogy egyelőre a nemzeti kormányok jelentős mértékben hozzájárulnak saját és Európa védelméhez.

Az EBB esetleges bevonása kihívásokkal néz szembe, mivel korábban ellenállt a védelembe való beruházásra irányuló nyomásnak, és egy kulcsfontosságú tanácsadó csoport azt javasolta, hogy a védelmi eszközöket ne vegyék fel az EU szociális taxonómiájába.

Felmerültek az EBB hitelminősítésével kapcsolatos aggályok és a befektetők lehetséges ellenállása, ami hangsúlyozza a bank befektetési profiljának megváltoztatásával járó kihívásokat. Magnus Brunner osztrák pénzügyminiszter szkeptikusan nyilatkozott az EBB feladatkörének megváltoztatásáról, arra figyelmeztetve, hogy ez negatívan befolyásolhatja a bank minősítését és presztízsét.

Maga az Európai Bizottság már több forrást is megpróbál a hadiiparba irányítani: a közös költségvetés része most már a STEP program is, amely az innovációs és fejlesztési célokra biztosít 1,5 milliárd eurónyi támogatást. Ursula von der Leyen, a végrehajtó szerv elnöke pedig újraválasztási kampányának fókuszába helyezte, hogy az EU-s közös költségvetésből irányítsanak forrásokat a fegyverkezési programokra, valamint a tagállamok fókuszáljanak a közös beszerzésekre, a rendeléseket pedig többnyire EU-s gyártóknál adják le.

