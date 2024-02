Az EU szerdán megoldhatja Ukrajna legnagyobb harctéri problémáját

Az Európai Unió országainak képviselői folyamatos megbeszéléseket folytatnak az uniós védelmi alapról ( Defensc Fund ), hogy a jövőben az EU-n kívülről származó fegyverek vagy lőszerek vásárlását is engedélyezzék. Korábban Franciaország ennek erősen ellenállt, mivel Emmanuel Macron elnök azt akarta, hogy az európai hadiipari cégektől vásároljanak. Most viszont már Párizs is hajlik a kompromisszumra.