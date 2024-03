Láthatatlan háborút folytat a Kreml az EU-ban, Prigozsin zombijai is visszatértek

Portfolio 2024. március 31. 08:10

Miközben az Európai Bizottság a nagy közösségi oldalakat kötelezte arra, hogy aktívan lépjenek fel az orosz dezinformációs kampányokkal szemben, addig a tagállamok titkosszolgálatai is aktivizálták magukat. Csehországban már leállítottak egy állítólag magyar politikusokat is pénzelő hálózatot. Az Egyesült Államok pedig arra figyelmeztet, hogy Jevgenyij Prigozsin korábbi zsoldosvezér botfarmjai is zombiként keltek ki sírjukból.