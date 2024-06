Hiába nyer Von der Leyen, nagyon közel került a bukáshoz

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kemény küzdelemmel néz szembe a második hivatali ciklusa biztosításáért, mivel az Európai Parlamentben több lehet az ellensége és a barátja. Ahhoz, hogy von der Leyen maradhasson a végrehajtó testület élén, az Európai Tanács asztalánál ülő 27 uniós vezető minősített többségének támogatását kell megszereznie, és 720 európai parlamenti képviselő legalább 361 szavazatát kell megszereznie ahhoz, hogy megerősítse a vezetők döntését.

Várhatóan Ursula von der Leyen jobbközép Európai Néppártja (EPP) nyeri majd az európai parlamenti választásokat, ráadásul az öt évvel ezelőtti eredménynél még jobbat is jósolnak a mérsékelt konzervatívoknak. De várhatóan ez is nehéz helyzetbe hozza majd a Bizottság jelenlegi és újrázni akaró elnökét: frakciótársakat kell találnia az EP-ben, de a támogatásuk egyáltalán nem borítékolható.

Míg von der Leyen EPP-je 12 uniós állam- és kormányfőt ad a jelenlegi Európai Tanácsban, tehát itt ha csak Olaf Scholz és Emmanuel Macron nem játssza ki, akkor viszonylag biztos szavazás vár rá – hiába jelezte már Orbán Viktor magyar miniszterelnök, hogy nem szavazza meg újra a Bizottság élére. A konfliktusok az Európai Parlamentben érik, ahol már öt évvel ezelőtt is csak 9 szavazaton múlt, hogy megválasszák.

Von der Leyennek a többi nagy centrista frakciókkal, a szocialistákkal és a liberálisokkal is komoly alkut kell kötnie, hogy elkerülje a bukást.

A tárgyalások pedig attól függnek majd, hogy mely országok kapnak vezető állásokat Brüsszelben, és mely politikai pártok kapnak vezető szerepet a parlamenti bizottságokban.

Még ha von der Leyennek sikerül is megszereznie az Európai Néppárt, a liberális Renew Europe képviselőcsoport, valamint a Szocialisták és a Demokraták (S&D) támogatását, akkor is kihívásokkal kell szembenéznie. Szakértők és politikai bennfentesek arra figyelmeztetnek a Politico szerint, hogy még ha a pártok vezetői utasítják is a képviselőket von der Leyen támogatására, valószínű, hogy

a törvényhozók több mint 10 százaléka mindegyik frakcióban vagy ellenezni fogja a megválasztását, vagy tartózkodni fog a bizottsági elnöki posztjáról szóló szavazáson.

Egy 10 százalékos lemorzsolódás esetén von der Leyen támogatottsága 351 szavazatra csökkenne, ami 10 fővel maradna el az abszolút többségtől az EP-ben.

Von der Leyen esélyei arra, hogy ezúttal megszerezze a magyarországi Fidesz és a lengyel konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt támogatását, amelyek 2019-ben még megszavazták őt, ezúttal csekélyek. A PiS-re és a Fideszre keményen lecsapott a jogállamisággal kapcsolatos eljárásokkal.

Ráadásul egyre több szocialista és liberális EP-képviselő vonhatja meg a bizalmát von der Leyentől, mert aggódnak, hogy hajlandó fontolóra venni egy szövetséget Giorgia Meloni olasz szélsőjobboldali miniszterelnökkel – valamint parlamenti pártcsaládjával, az Európai Konzervatívok és Reformerekkel (ECR). A zöldekre pedig azért nem számíthat, mert azzal vádolják, hogy felhígította az EU zöld programját.

A legkellemetlenebb azonban az, hogy a saját néppárti frakciójában is sokan fellázadhatnak ellene. A francia Les Républicains nem támogatja őt, és az EPP bennfentesei attól tartanak, hogy az olasz, a spanyol és a szlovén küldöttségekben ingatag a támogatottsága. Az EPP márciusi bukaresti kongresszusán, amelyen őt jelölték, a 499 szavazatot leadó küldött 18 százaléka mondott nemet von der Leyenre.

Az EPP egyik magas rangú bennfentese – elismerve a Politicónak az aggodalmát, hogy valószínűtlen, hogy a titkos szavazáson a néppártiak teljes támogatását elnyerjék – névtelensége megőrzése mellett azt mondta, hogy a főnöknek lobbiznia kell Donald Tusk lengyelországi polgári koalíciójánál és a spanyol Partido Popularnál.

Von der Leyen szorgalmasan udvarolt Meloni olasz miniszterelnöknek, akinek a támogatására mind a Tanács asztalánál, mind a Parlamentben szüksége lesz, de ez a stratégia könnyen visszafelé sülhet el.

Minél közelebb kerül Meloni Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártjához, annál több szavazatot veszít a szocialistáktól és a liberálisoktól.

A szocialisták és demokraták (S&D), a Renew és a zöldek kijelentették, hogy nem támogatják von der Leyen újraválasztását, ha bármilyen alkut köt Meloni radikális jobboldali szövetségeseivel a Parlamentben. Ez lehet, hogy üres fenyegetés, de ebben nem bízhat az újrázni akaró bizottsági elnök.

Ha von der Leyen feladja az ECR-t, akkor nemcsak a Renew és az S&D, hanem a Zöldek támogatására is szüksége lenne, hogy bebiztosítsa megválasztását, de innen 2019-ben nem kapott frakciószintű támogatást.

A bizonytalanságot növeli, hogy von der Leyennek valószínűleg az Európai Tanács június végi ülését követő őrült tárgyalási hajrában kell majd megkötnie az ilyen jellegű megállapodásokat. Több képviselőcsoport is azt szorgalmazza, hogy a következő bizottsági elnök személyének megerősítését júliusban, a nyári szünet előtti utolsó plenáris ülésen tartsák meg, ami rendkívül szűk időt hagy neki arra, hogy a Renew, az S&D, az EPP és a Zöldek közötti, valószínűleg rendkívül bonyolult koalíciós megállapodást kitárgyalja magának.

Címlapkép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A fotó forrása: EU/EC/Dati Bendo.