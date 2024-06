Uniós pénzből világítják át a magyar-ukrán határon a rakományokat

Egy új, uniós forrásból finanszírozott mobil rakományátvilágító berendezés érkezett tegnap a magyar–ukrán határon lévő záhonyi határátkelőhelyre, hogy zökkenőmentesebb legyen a kereskedelmi forgalom – jelentette be ma az Európai Bizottság a hírlevelében . A mintegy 2,5 millió euró értékű adomány az EU-Ukrajna szolidaritási folyosók kezdeményezés keretében érkezett.

Az átvilágító röntgenberendezések kulcsfontosságúak a vámügyi műveletek során, mivel lehetővé teszik az áruk behatolásmentes vizsgálatát - emlékeztet a Bizottság. Az új berendezéssel a vámtisztviselők gyorsan és hatékonyan tudják majd ellenőrizni a rakományt, és perceken belül észlelhetik az illegális vagy tiltott tételeket, a jogszerű kereskedelem viszont az eddiginél zökkenőmentesebben folyhat.

Az új eszköz felgyorsítja a határon végzett ellenőrzéseket és pontosabbá is teszi azokat, és mivel csökkenti a szükséges fizikai ellenőrzések számát, megelőzi az áruk károsodását is. A projektnek részét képezi emellett a vámtisztviselők számára szervezett képzés, valamint arra irányuló munkák is, hogy biztosított legyen a más határátkelőhelyeken található, helyhez kötött átvilágító berendezések szünetmentes áramellátása és ezáltal folyamatos működése. 2025 januárjáig további két hasonló eszköz érkezik majd - jegyzi meg a Bizottság a közleményben.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balázs Attila