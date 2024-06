Az EU-vezetők keveset akartak, azon is csak kicsit vesztek össze

Szabó Dániel, Brüsszel 2024. június 28. 14:00

Megúszós uniós csúcstalálkozó ért véget csütörtökön. Az utolsó napokban már eleve minden konfliktusosabb témát kihúztak a napirendből, hogy legalább az Európai Unió csúcsvezetőiről megállapodásra jussanak, mégha teljes konszenzus nélkül is. Az elmúlt időszakban ritkán értek egy nap alatt a tárgyalások végére, még ritkábban fordult elő, hogy ne tolták volna tovább a kényes ügyeket egy újabb találkozóra. Most viszont sikerült megállapodni arról, hogy Antonio Costa lesz a Tanács új elnöke, Ursula von der Leyent jelölik egy újabb ciklusra a Bizottság élére, amiről még az Európai Parlament dönthet. Orbán Viktor magyar és Giorgia Meloni olasz miniszterelnökök ugyan lefutották a kötelező köröket, hogy megtámadják a jelölteket, és a német–francia tandem is megpróbálta kisiklatni a Stratégiai Menetrendről szóló vitát, de végül mindenki inkább haza akart menni.