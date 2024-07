Vizsgálatot indított az EU egy kínai konzorcium gázprojektje miatt

Az Európai Unió akár 100 millió eurót is visszakövetelhet a ciprusi kormánytól egy kínai vezetésű gázimport-terminál projekt összeomlását követően, amely ellen most korrupciós gyanú miatt folyik vizsgálat. A beruházást, amelynek célja az volt, hogy csökkentse Ciprus importált olajtól való függőségét, késések és szerződésszegésekkel kapcsolatos vádak cifrázzák.

A ciprusi kormány 2018-ban 542 millió eurós szerződést ítélt oda a Vaszilikosz cseppfolyósított földgáz (LNG) terminál építésére a China Petroleum Pipeline (CPP), a Hudong-Zhonghua Shipbuilding, a norvég Wilhelmsen Ship Management és a brit Metron konzorciumnak. A projekt befejezését eredetileg 2019-re tervezték, de többször is késett, és a határidőt először 2022-re, majd azon túlra hosszabbították meg. Az üzlet végül idén július 18-án bukott be, mivel azt állították, hogy a konzorcium nem teljesítette szerződéses kötelezettségeit – írja a Financial Times.

A CPP azóta nemzetközi választottbírósági eljárást kezdeményezett Londonban, hogy Nikosiát 200 millió euró megfizetésére kötelezze. Erre válaszul az EU éghajlat-, infrastruktúra- és környezetvédelmi ügynöksége, a Cinea július 24-én megkeresést küldött a ciprusi kormánynak, amelyben szeptemberig magyarázatot követelt az uniós források felhasználásáról, és kilátásba helyezte az összeg egy részének visszatérítését. Ciprus már 69 millió eurót kapott a projektre szánt 101 millió eurós uniós támogatásból.

Egy nappal később az Európai Ügyészség (EPPO) bejelentette, hogy közbeszerzési csalás, uniós források hűtlen kezelése és korrupció gyanújával vizsgálatot indított a projekt ellen. Giorgosz Papanasztasziou ciprusi energiaügyi miniszter megerősítette, hogy kormánya 30 napot kért a válaszadásra, és elismerte, hogy a legutóbbi fejlemények „veszélybe sodorták az országot”.

Nikosz Hrisztodulisz ciprusi elnök bírálta az előző kormányt a konzorcium kiválasztása miatt, de hangsúlyozta, hogy a projektet meg fogják valósítani. Az EPPO vizsgálata a ciprusi nemzeti számvevőszék januári jelentését követi, amely részletezte a késedelmekkel, a növekvő költségekkel, valamint a projekt minőségével és biztonságával kapcsolatos aggályokat. A számvevőszék azt javasolta, hogy a konzorciumot fosszák meg a szerződéstől, de a ciprusi földgáz-infrastruktúrát üzemeltető Etyfa ezt lehetetlennek tartotta a terminál égető szükségessége miatt.

A konzorcium további 25 millió eurót kért a megnövekedett acélköltségek fedezésére, amit a ciprusi államkincstár a számvevőszék ajánlásával szemben jóváhagyott. Az Etyfa emellett lemondott arról a jogáról, hogy kártérítést követeljen a konzorciumtól az indokolatlan késedelem miatt. Július 18-án azonban az Etyfa felmondta a projektet, arra hivatkozva, hogy a kínai vezetésű konzorcium „sorozatosan megsértette” a szerződéses feltételeket, és jogi lépéseket jelentett be ellenük.

Ciprusi tisztviselők megerősítették, hogy az Etyfa teljes mértékben eleget tett szerződéses kötelezettségeinek. A ciprusi energiaügyi miniszter bejelentette, hogy a következő napokban új pályázatot írnak ki, amelynek célja a projekt nyolc hónapon belüli befejezése.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images