Egyre nagyobb gondban Brüsszel, nincs ember a legfontosabb posztra

Az utolsó fordulóban több közgazdász verseng az Európai Bizottság versenyjogi főközgazdászának pozíciójáért. A Pierre Régibeau nyugdíjba vonulása óta egy éve betöltetlen, és nehezen találták meg az utódját: különösen azután, hogy Margrethe Vestager, a Bizottság ügyvezető alelnöke eredeti jelöltje, a neves amerikai közgazdász, Fiona Scott Morton kiesett a versenyből, miután Emmanuel Macron francia elnök megfúrta a jelölését, kifogásolva, hogy nem uniós állampolgár.

A főközgazdászi poszt betöltetlensége miatt már az Európai Parlament képviselői is bírálják Vestagert és a Bizottságot. A német szocialista René Repasi elégedetlenségének adott hangot: „Ez a politikai örökség biztosításának szerencsétlen módja”, és arra utalt, hogy Vestager utódjának más politikai nézetei lehetnek a versenyről és a piacokról. Még Stéphanie Yon-Courtin francia liberális törvényhozó, Vestager párttársa is megkérdőjelezte az időzítést, és azt kérdezte: „Már egy éve nincs vezető közgazdászunk: miért kell most sietni, hogy még a ciklus vége előtt meghozzuk ezt a döntést?” – írja a Politico.

A versenyügyi főközgazdász szerepe túlmutat a hagyományos technokrata szerepkörén. A pozíció ma már jelentős befolyással bír a versenypolitikára, amely elősegítheti vagy hátráltathatja az EU ipari kapacitásának növelésére és az olyan globális versenytársakkal szembeni különbségek csökkentésére irányuló erőfeszítéseket, mint az Egyesült Államok és Kína.

Most azért is különösen fontos a poszt, mert az EU versenyképességének javítása a Bizottság és a magyar elnökség kiemelt prioritása.

Az ellentmondások ellenére az Európai Bizottság folytatja az interjúkat, és arra törekszik, hogy még Vestager hivatali idejének lejárta előtt betöltse a kulcsfontosságú pozíciót. A folyamat kimenetele jelentős hatással lesz az EU versenypolitikájának jövőbeli irányvonalára.

Címlapkép: Margrethe Vestager. A fotó forrása: EU