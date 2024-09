Szlovákia ellen is elindíthatják a magyar kormánnyal szemben bevetett uniós fegyvert

Portfolio 2024. szeptember 09. 15:25

Az Európai Bizottság fontolgatja, hogy szankciókat vezessen be a Robert Fico vezette szlovák kormány ellen, mivel aggodalmak merültek fel a jogállamiság visszaszorulása miatt. Az intézkedés akár azt is eredményezheti, hogy Szlovákia is részlegesen elveszítheti hozzáférését az EU-forrásaihoz. Brüsszel különösen aggasztónak tartja, hogy Fico kormánya egyre nagyobb nyomást gyakorol az igazságszolgáltatás függetlenségére, és februárban megszüntette a korrupcióellenes hivatalt, amely az EU-támogatásoknál elkövetett pénzügyi csalások megelőzésében is fontos szerepet játszott.