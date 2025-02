Brüsszel Trumpra borította az asztalt – azonnal válaszlépések jönnek, ha nem hátrál meg Washington

Donald Trump volt amerikai elnök bejelentette, hogy 25%-os vámtarifát kíván kivetni minden acél- és alumíniumimportra, beleértve az Európai Unióból érkező szállítmányokat is. Az Európai Bizottság erre reagálva közölte, hogy nem tartja indokoltnak az intézkedést, és amennyiben az életbe lép, az EU megteszi a szükséges lépéseket saját gazdasági érdekeinek védelme érdekében.

Trump tervei szerint az új vámok valamennyi országra vonatkoznának, így nemcsak az EU-t, hanem Kanadát és Mexikót is érintenék. A volt elnök hétfőre virradóra az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt mondta, hogy a cél az amerikai ipar védelme, különösen azokban az államokban, amelyek 2024-ben döntő szerepet játszhatnak a választási eredményekben. Trump azt is bejelentette, hogy

a héten további „reciprocikus vámokat” fog bejelenteni azon országok ellen, amelyek megadóztatják az amerikai termékeket. Ezek a tarifák szinte azonnal hatályba lépnének, bár pontos részleteket nem közölt.

Az Európai Bizottság hétfőn reagált a bejelentésre, hangsúlyozva, hogy egyelőre nem kapott hivatalos értesítést az új vámtarifákról. Közleményében az EU leszögezte, hogy

nem lát semmilyen indokot az intézkedésre, és gazdaságilag is kontraproduktívnak tartaná azt.

A Bizottság szerint a vámok növelése nemcsak az európai exportőröket érintené hátrányosan, hanem az amerikai fogyasztók számára is áremelkedést eredményezne. Az EU továbbá kiemelte, hogy a transzatlanti kereskedelem és befektetések szorosan összefonódtak az évek során, így bármilyen egyoldalú vámintézkedés súlyos zavarokat okozhatna a globális piacokon.

Az EU nem látja indokoltnak, hogy vámokat vessenek ki az exportjára. Válaszolni fogunk, hogy megvédjük az európai vállalkozások, munkavállalók és fogyasztók érdekeit az indokolatlan intézkedésekkel szemben

– írták a brüsszeli állásfoglalásban.

Ez nem az első alkalom, hogy az EU és az USA között feszültség támad az acél- és alumíniumtarifák miatt. Trump első elnöksége alatt, 2018-ban az Egyesült Államok nemzetbiztonsági indokokra hivatkozva 7 milliárd dollár értékű európai acél- és alumíniumimportra vetett ki vámokat. Az EU válaszul vámokat vezetett be egyes amerikai termékekre, például Harley-Davidson motorkerékpárokra és Levi’s farmernadrágokra.

A két fél 2021-ben ideiglenes megállapodásra jutott, amelynek értelmében az Egyesült Államok részben visszavonta a korábbi vámokat, és egy kvótarendszert vezetett be. Az EU ennek fejében felfüggesztette saját ellenintézkedéseit. Azonban ez az alku hamarosan lejár:

március végén visszaállhatnak az EU által korábban bevezetett vámok 3 milliárd dollár értékben, míg az amerikai kvóták év végén érvényüket veszíthetik.

A következő hetek kulcsfontosságúak lehetnek az EU-USA kereskedelmi kapcsolatok jövője szempontjából, különösen, ha Trump folytatja a vámháborús politikáját, és az EU is hasonló ellenlépéseket fontolgat.

Az uniós válaszlépésekről egyelőre semmilyen előzetes tájékoztatást nem adtak, az Európai Bizottság hétfő déli sajtótájékoztatóján Olof Gill, kereskedelmi ügyekért felelős szóvivő kijelentette:

semmilyen spekulációba nem bocsátkoznak.

Azt is jelezte, hogy egyeztetnek az Egyesült Államok kormányával, tárgyalásos úton oldanák meg a kereskedelmi vitákat.

Korábban több lehetőség is felmerült, amelyekkel reagálhat az Európai Unió egy ellenséges washingtoni intézkedésre. Ezek között szó esett az amerikai digitális cégek esetében alkalmazható anti-koerciós eszközről, célzott büntető vámokról, valamint akár a kereskedelmi elszámolás átírására is napirenden lehet.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images