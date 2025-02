Béketárgyalások: az EU húzhatja keresztül Trump és Putyin tervét

Kaja Kallas, az EU külügyi főképviselője, a Weimar+ csoport nevében – amely Franciaországot, Lengyelországot, Németországot, Spanyolországot, Olaszországot és az Egyesült Királyságot foglalja magába – éjszakai nyilatkozatban reagált Trump nyilatkozatára. Kallas hangsúlyozta, hogy

Ukrajna függetlensége és területi sértetlensége megkérdőjelezhetetlen.

Az EU külügyi főképviselője szerint az EU és a weimari országok elkötelezettek Ukrajna mellett, és kiállnak a háború sújtotta ország biztonságának megerősítése és az erős biztonsági garanciák biztosítása mellett.

Az Európai Unió kész arra, hogy fokozza támogatását Ukrajna számára. Elkötelezzük magunkat annak függetlensége, szuverenitása és területi integritása mellett Oroszország agressziója ellenében

– áll a Weimar+ nyilatkozatban. A dokumentum rámutat arra, hogy a kontinens biztonsága közös felelősség, és az európai országok készen állnak az együttműködésre a kollektív védelmi képességek megerősítése érdekében.

A nyilatkozatban szerepel, hogy

Európának központi szerepet kell kapnia minden tárgyaláson, amely Ukrajna jövőjéről szól.

„Közös céljaink közé tartozik, hogy Ukrajnát olyan pozícióba hozzuk, hogy erőteljesen álljon a saját lábán. Ukrajna és Európa is részese kell, hogy legyen minden tárgyalásnak. Ukrajnának erős biztonsági garanciákat kell kapnia” – hangsúlyozza Kallas.

Ukraine's independence and territorial integrity are unconditional.Our priority must now be strengthening Ukraine and providing robust security guarantees.In any negotiation, Europe must have a central role.Our Weimar+ statement pic.twitter.com/PfdvQ4UND1