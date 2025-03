Ipari összeesküvéssel számolna le az EU a streaming káosz miatt

Az európai filmipar hevesen tiltakozik az audiovizuális szektor területi alapú tartalomkorlátozás szabályozásának felülvizsgálata ellen. A szakma attól tart, hogy a külön-külön országokkal kötött licencszerződések nélkül, komolyan át kéne gondolni az eddigi finanszírozási modelljét.

Az Európai Bizottság tartalomkorlátozási konzultációjára beérkezett felvetések mintegy 70 százaléka filmipari szereplőktől származott, de ezen túl számos névtelen és magánszemélyektől futott be, amikből szintén a szakma álláspontja olvasható ki, írja az Euractiv.

Mindez feltehetően egy összehangolt akció része lehetett, mivel sok esetben teljesen azonos szövegezésű felvetések érkeztek, és több válaszadó is ugyanazt a dokumentumot csatolta, amelyet korábban, 2024 januárjában már felhasználtak egy hasonló lobbiakció során. Az érveiket tartalmazó dokumentumot 711 filmiparhoz köthető szervezet írta alá.

Az iparág persze azt szeretné, ha fennmaradna a jelenlegi helyzet, amelyben az audiovizuális szektor, beleértve a Video-on-Demand (VOD) platformokat, mint a Netflix, Disney+ vagy Amazon Prime, országonként eltérő tartalmakat kínálhatnak a fogyasztóknak. Így egyesével lényegesen több pénzt tudnak kérni a licencjogokért, mintha az egész EU-ra vonatkozó katalógust kéne kínálniuk.

A 2018 óta hatályos tartalomkorlátozásra vonatkozó rendelet már most is tiltja az indokolatlan akadályokat az EU egységes piacán belül, a határon átnyúló termék- és szolgáltatás-hozzáférésnél.

Ez a szabályozás elsősorban az e-kereskedelmi platformokra összpontosít, de a szerzői joggal védett tartalmak és az audiovizuális szektor jelenleg még kivételt képeznek ez alól, mivel a gyártók eddig sikeresen lobbiztak az Európai Parlament fogyasztóvédelmi szakbizottsága ellenében.

A Nemzetközi Film Forgalmazók és Kiadók Szövetsége (FIAD) szerint az iparág jelentős károkat szenvedne, ha ők is bekerülnének a szabályozás hatálya alá, mivel a filmgyártás finanszírozása nagyban függ a területi alapú licencelési rendszertől.

Leginkább arra élezik ki aggodalmaikat, hogy hozzá kéne nyúlniuk a jelenlegi finanszírozási modelljükhöz, ha elesnének a licencszerződéiseiken megkeresett hasznuktól.

A fogyasztói szervezetek ugyanakkor érthetetlennek tartják a tartalomkorlátozás fenntartását az egységes digitális piacon. A BEUC fogyasztóvédelmi szervezet szerint a korlátozások megszüntetése előnyös lenne a kulturális sokszínűség szempontjából, és lehetővé tenné a fogyasztók számára, hogy az EU teljes kulturális kínálatához hozzáférjenek.

Eközben a digitális fogyasztók egy része már jó ideje VPN szolgáltatásokkal kerüli meg a területalapú tartalomblokkolásokat. A Statista 2024-es számai alapján a nagyobb nyugat-európai országok megkérdezettjei közt már most is is 50 és 60% között mozog az ilyen programot használók száma.

Bár a legtöbben elsősorban biztonsági szempontok miatt használ VPN-t, felhasználók nagyjából 10-15%-a kifejezetten a blokkolások megkerülésére tölt le ilyen alkalmazást.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images