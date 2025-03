A BRICS fontos szereplőjét is átállítaná von der Leyen

Donald Trump amerikai elnök vámfenyegetései tovább élénkítik az EU globális kereskedelmi kapcsolatait. A USA mindenkori partnersége hosszú kényelembe ringatta a kontinenst, de beigazolódni látszik, hogy bőven van jelentkező a helyükre, csak akarni kell a dolgot. Dél-Amerika és Dél-Ázsia után, Európa vezetői most Afrika déli csücskében folytatják turnéjuk.

Az Európai Bizottság, és a Tanács elnöke, Ursula von der Leyen és António Costa, együtt utazik március 13-án Dél-Afrikába, hogy a felek közötti első csúcstalálkozón vegyenek részt 2018 óta. A fokvárosi egyeztetés célja az európai elkötelezettség megerősítése és a stratégiai kapcsolatok szorosabbra fűzése a két régió között. - közölte az Európai Bizottság.

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a változó geopolitikai helyzetben minden korábbinál fontosabbak az erős partnerségek. A Bizottság célja a Dél-Afrikával való egyedülálló kapcsolat megerősítése a kereskedelem, a kritikus nyersanyagok és a tiszta energia területén, valamint új beruházások megvalósítása

a Global Gateway program keretében, ami mintegy 300 milliárd eurót mozgat meg az infrastruktúrafejlesztésre a 2021-2027-es időszakban.

A beruházási csomag három fő pillérre épül:

az igazságos energiaátállás támogatására,

az infrastrukturális kapcsolatok erősítésére, és

a dél-afrikai vakcinagyártási kapacitás fejlesztésére.

A program részeként támogatják a zöld hidrogén projekteket, a kritikus ásványok helyi feldolgozását, a szakosított munkaerő képzését és a zöld gazdasághoz kapcsolódó munkahelyteremtést. Emellett fejlesztik a közlekedési folyosókat, a tiszta logisztikát és a digitalizációt, valamint erősítik a helyi gyógyszeripari értékláncokat.

Ezen kívül a találkozó arra is lehetőséget nyújt, hogy a két fél releváns kutatószervei együttműködési megállapodást írjanak alá rákdiagnosztika és -kezelés fejlesztés terén.

Dél-Afrika egyébként a Kínát, Oroszországot és Brazíliát is tömörítő BRICS közösség tagja, de ennek ellenére is az EU a legnagyobb kereskedelmi partnere és az országba vitt külföldi közvetlentőke-befektetések mintegy 47%-a is innen származik. A két fél 2007 óta stratégiai partnerségben működik együtt, de

az elmúlt hónapokban von der Leyen mindent megtett azért, hogy Európa felhajtsa az összes lehetséges kereskedelmi partnerét, hogy bebiztosítsa a kontinens a lehetséges amerikai vámok ellenében.

Címlapkép forrása: Shutterstock