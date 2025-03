Magyarországnak is izgalmas trükkel úszhatják meg Trump vámjait Meloniék

Washingtonban tárgyalt az olasz kormányküldöttsége a Donald Trump amerikai elnök által belengetett európai vámokról. Az olaszoknak több módja is van, hogy tompítsák a hatásokat, és Magyarország is hasonló áthidalásokra számíthat, ha az USA végül kiveti a vámokat.

Hétfőn az olasz külügyminiszter, Antonio Tajani (aki az Európai Parlament elnöke volt korábban) bejelentette, hogy országuk az Európai Bizottsággal szorosan együttműködve, de külön is tárgyal Fehér Ház képviselőivel, írja az Euractiv.

Tajani hangsúlyozta, hogy meg kell várni, egyáltalán lesznek-e vámok, de azt mondta

van terv arra, hogy az olasz export továbbra is virágozhasson.

Az ország statisztikai intézetének legfrissebb adatai szerint az Egyesült Államokba irányuló export 2023-ban 67,3 milliárd eurót tett ki, míg az import 25,2 milliárd euró volt, ami 42 milliárd eurós kereskedelmi többletet eredményezett. Ez nagyjából összhangban van a Trading Economics számaival is, ahol jól látható módon lebontották az előző évek adatait.

Bár Magyarország amerikai 6 milliárd dolláros (több mint 2 ezer milliárd forint) exportja kevesebb mint az olasz eladások tizede, az jól látszik, hogy mindkét ország teljesítménye drasztikusan növekedett,

a jelenlegit megelőző Biden-kormány alatt, 2020-tól 2023-ig több mint 60%-os export emelkedést ért el mind két ország.

Orbán Viktor miniszterelnökhöz hasonlóan, Giorgia Meloni olasz kormányfő is jó kapcsolatot ápol a Trump-kormánnyal, ám az Európai Unió közös piaca egyikük számára sem megkerülhető, ha Amerika vámokat vetne ki. Ahogy Magyarország esetében, úgy az olaszoknál is könnyen felmerülhet az, hogy az USA direkt befektetésekkel, vagy egyéb gazdasági tevékenységgel kompenzálná az EU hozzá közelebb álló tagállamait.

Orbán Viktor hétvégi, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján azt mondta, hogy ugyan nem tudja elkerülni a Washington által kivetett vámokat, de a kormány egy egyezménnyel próbálja kiegyenlíteni ezek hatását.

Lesz amerikai-magyar gazdasági együttműködési csomag, ez még akkor is jó nekünk, ha lesz egy vámháború

– mondta a magyar miniszterelnök.

Azonban az olaszoknak az export termékeik összetétele is kapóra jön, amiben sokkal nagyobb százalékot tesznek ki az élelmiszerek, italok gyógyszeripari- és divattermékek is. Az Euractiv forrása szerint inkább ezeknek a terméktípusuknak a kihagyásával óvhatják meg az olasz exportot, hiszen az USA alapvetően a német autóipar jelenlétét akarja csökkenteni, aminek Magyarország is nagyban ki van téve.

Mindemellett persze Tajani arról is említést tett, hogy többek közt Mexikó, Indonézia, Japán és Törökország irányába is növelnék az exportjuk, hogy diverzifikációval is bevédjék magukat, az esetleges amerikai vámok ellen, hiszen ők is igen jelentős mértékben szállítanak autóipari termékeket.

Címlapkép forrása: EU