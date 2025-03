Öt ígéret, amik mentén újra világhatalmi szerepre törne az EU

Kiemelt vitát tartott az Európai Parlament az európai biztonsági struktúra alakulásáról és a tagállami Tanács konklúzióiról. A pártpolitikai panelek után erős mondatokban határozták meg Európa útját, de az továbbra sem világos, hogy hogyan lehet majd a tettek mezejére lépni.

Az Európai Parlament keddi plenáris ülésén a geopolitikai átrendeződések árnyékában tárgyalták ki az EU legújabb védelmi vállalásait és Ukrajna jövőjét. A hozzászóló képviselők hada után a vitát a jelentősebb EU-s szervek küldötteinek felszólalásai zárták.

Az Európai Bizottság oldaláról Maroš Šefčovič alelnök szólalt fel, aki hangsúlyozta, hogy mennyire példa nélküli konszenzus született a március 6-i tagállami csúcstalálkozón, ahol

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is Európa újrafelfegyverzése mellett szavazott, és rajta kívül minden kormányfő elköteleződött Ukrajna további támogatása mellett.

Šefčovič szerint mindenkinek tiszta, hogy máshogy kell a kontinens erőforrásainak felhasználásáról gondolkozni, mert a jövőben az EU nem támaszkodhat az USA elrettentő erejére. Azt is hozzátette, hogy a jelenleg formálódó geopolitikai helyzetben ismét a méret a lényeg, és mivel egy független Ukrajna Európát is erősíthetné, a bővítéspolitikára is nagy hangsúlyt kell fektetni.

A Bizottság képviselője után a soros EU elnökség nevében Adam Szłapka, lengyel európai ügyekért felelős miniszter szólalt fel, aki a mostani fordulópont súlyosságát emelte ki. Elmondta, hogy szerdán komoly vita lesz a befagyasztott orosz pénzek felhasználásáról, de arról a G7-ek már tavaly döntöttek, hogy a lefoglalt vagyon újrabefektetésén elért hozamot egy 50 milliárd eurós, közvetlen Ukrajna helyreállítására fordítandó hitel fedezeteként használnak fel.

Az ülést António Costa tanácselnök beszéde zárta, aki öt pontban tisztázta az elmúlt hetek tanulságait, miszerint:

A béke csak illúzió lehet megfelelő védelem nélkül. A védelem többről szól mint az újrafegyverkezés, el kell érni a stratégiai autonómiát olyan területeken is mint az energiaellátás és a kibervédelem. A tagállamoknak nem kell választaniuk, hogy a védelmükre vagy a jóléti fejlesztésekre költsenek, mert az előbbiekre külön forrásokat fog nyitni az EU. Ez a háború nem csak Ukrajnáról, hanem a nemzetközi jog betartatásáról is szól, amit nem szeghet meg egyik szereplő sem önkényesen. Az EU-nak több energiát kell befektetni a diplomáciájába. Ez igaz a transzatlanti partnerek irányába, de a bővítés szempontjából is, és nem csak a biztonság területén vannak tennivalók, de például a globális zöldítés is olyan, amiben nagyobb szerepet tudna elképzelni a kontinens diplomatáinak.

Ezek a mondatok persze csak akkor jelentenek valamit, hogyha valódi erőt tud mögé építeni az Európai Unió. Az ehhez szükséges egységnek több útja van, de arról már az előző héten is többen nyilatkoztak, hogy az önkényesnek mondott vétózások nem fogják megállítani az előrelépést akaró tagállamokat.

