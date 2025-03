Ijesztően hangzó megoldást forraltak ki az EU-s borvidékek megmentésére

Az Európai Unió a borok egységesített címkézésével próbálhat teret nyerni más fajta bortermékeknek. A kereslethez képest túltermelés alakult ki a piacon, így a gazdálkodási területek szabályozása mellett az alkoholmentes borok is segíthetnek az iparág termelőinek.

Egy friss tervezet szerint az Európai Bizottság konkrétabb címkézési szabályozás alá venné a minimális alkoholtartalmú borokat, mivel egyre nő a rájuk irányuló kereslet és biztosítani szeretnék a fogyasztók egyértelmű tájékoztatását, tudta meg az Euractiv.

Korábban a Közös Agrárpolitkában (KAP) már 2021-ben helyet kapott az "alkoholmentes" és a "részben alkoholmentes" bor kifejezése. Előbbi a legfeljebb 0,5% alkoholtartalmú borokat jelentette, utóbbi pedig az 0,5% fölöttieket jelölte 8,5% illetve 9%-ig. Ezzel azonban egy 2024-es jogértelmezés alapján volt némi bizonytalanság abban, hogy a köztes értékre hozott borokat, lehet-e egyáltalán annak hívni, ha az alkoholmentes és nem alkoholmentes (~12,5%-os) borok keverésével állították elő.

A rendelettervezet lényege, hogy a fogyasztók számára könnyebb legyen a tájékozódás, azzal, hogy szűkebb tartományba helyezik a "zéró alkoholt" tartalmazó borokat, amelyeknek innentől csak 0,05 vagy 0,1% lehetne a plafonja. Ezek a számok még referenciaértékként vannak feltüntetve, de nem várható, hogy a végleges szabályozás nagyban eltérjen tőlük.

Úgy tűnik a Bizottság végrehajtási terve az alkoholmentesítésre vonatkozó technikai szabályokat is egyszerűsítené, hogy megkönnyítsék az alacsony alkoholtartalmú italok előállítását, és hogy bővítsék a borászati termékek kategóriáit. Ide tartozhatnak például a gyengébb ízesített borok és a téli időszakbn "alapélelmiszerként" említett forralt bor is.

Uniós források szerint a Bizottság április eleje előtt nem várható a végleges szöveg benyújtása.

A bortermelés egyébként Európa világpiaci agrár részesedési többletének egyik legkiemelkedőbb oszlopa. A CEEV számai szerint 2022-ben 3 millió embert foglalkoztatott a szektor, és mintegy 130 milliárd eurót (52 ezermilliárd forint) hozott az EU-nak. Ugyanebben az évben, az Eurostat adatai alapján, fejenként 5-5 milliárd litert termeltek az olaszok és a spanyolok, 3,4 milliárdot a franciák és 2,7-et a többi tagállam összesen (ebből Magarország 245 millió litert), így meghaladva az előző 3 év hozamát.

Ennek ellenére egyesek már az italipar beteg embereként hivatkoznak a bortermelésre, mivel az éghajlatváltozás okán - egyes neves borvidékek háttérbeszorulása mellett - túltermelték magukat a borászok, amihez egyelőre egyáltalán nem látszanak alkalmazkodni a fogyasztói szokások.

Ahogy arról mi is beszámoltunk nem rég, nemzetközi szinten 12%-ot csökkent a borfogyasztás, annak 2007-es csúcspontja óta, de van olyan régió is, ahol ez a szám a 33%-ot is elérte. Ez pedig várhatóan csak tovább romolhat az elkövetkező években. Amerikai és ausztrál forgalmazók egyaránt csökkenő eladásokról számoltak be, de legszemléletesebb talán az, hogy

A Z generációs francia fiatalok már csak fele annyi Bort isznak, mint a millenál korosztály idősebb tagjai.

A helyzet orvoslására az EB a tagállamok tisztviselőiből és a terület elismert szakértőiből hívtak össze tavaly decemberbe egy magas rangú tanácsot, amelynek javaslatcsomagját úgy tudni teljes mértékben befogadta a Bizottság.

Ebben a környezeti változásokra és természeti katasztrófákra való felkészülésen túl, elsősorban olyan meglátások szerepelnek, amik a bortermelést visszavágnák és a jelenlegi kereslethez igazítanák. A tagállamok arra kapnának felhatalmazást, hogy központi elvek mentén, de a saját területeikre egyénien szabható szabályozásokat hozzanak.

Ez egyes országokban azt jelentheti, hogy egy kidolgozott stratégia mentén ki kell vágni már meglévő szőlőtőkéket, és a helyén nagyobb felvásárlópiaccal rendelkező mezőgazdasági termékeket termeszteni. Ezeknek a kompenzálására tagállami forrásokon túl, a KAP büdzséjéből is lehetne juttatni.

A kivágás mellett azonban arra is ajánlatot tettek, hogy saját hatáskörben akár 0%-ra is levihesse egy ország az újonnan kiadott ültetési engedélyeket. Ezzel megóvhatnák a tradicionális termelőket, akiknek a támogatásokból lehetőségük lenne újraméretezni-újraértelmezni borgazdaságuk termékkibocsátását.

