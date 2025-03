Matricázástól gyújtogatásig, ennyit fizetnek az Oroszország eldobható ügynökeinek

Portfolio 2025. március 13. 10:42

Az online propaganda kampányokon túl egészen közvetlen formái is vannak az orosz hibridhadviselésnek. Egyre gyakoribbak az úgynevezett "eldobható ügynökök", akik lényegében aprópénzért vállalnak be akár egészen súlyos bűncselekményeket is.